Футбол

Сын Зидана может покинуть «Реал» летомSoccer.ru вчера в 09:36

Отмечается, что мадридский клуб готов отдать 21-летнего футболиста в аренду, чтобы тот набирался игровой практики. На молодого вратаря уже претендуют несколько испанских клубов. Ранее также ходили слухи, что Люка Зидан летом сменит «Реал» на клуб из второй лиги Франции.
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