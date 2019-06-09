Футбол
Сын Зидана может покинуть «Реал» летомSoccer.ru 09:36
Отмечается, что мадридский клуб готов отдать 21-летнего футболиста в аренду, чтобы тот набирался игровой практики. На молодого вратаря уже претендуют несколько испанских клубов. Ранее также ходили слухи, что Люка Зидан летом сменит «Реал» на клуб из второй лиги Франции.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:13, Ашберн
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