Футбол

Сын Зидана может покинуть «Реал» летомSoccer.ru 09:36

Отмечается, что мадридский клуб готов отдать 21-летнего футболиста в аренду, чтобы тот набирался игровой практики. На молодого вратаря уже претендуют несколько испанских клубов. Ранее также ходили слухи, что Люка Зидан летом сменит «Реал» на клуб из второй лиги Франции.
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Сын Зидана может покинуть «Реал» летом

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«Реал» хочет расстаться с сыном Зидана

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Sport24.ru10:59

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СМИ: «Реал» может отдать в аренду Луку Зидана

Спорт-Экспресс09:48

Сын Зидана может покинуть «Реал»

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
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В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
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Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
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