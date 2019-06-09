Футбол

Сын Зидана может покинуть «Реал»Чемпионат 11:40

Интерес к Зидану проявляют сразу несколько испанских клубов. Напомним, что Лука является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Ранее Зинедин планировал сохранить Луку в составе, так как команду может покинуть Кейлор Навас.
Читать в источнике

Подробнее о событии

У Зидана возникли разногласия с руководством «Реала»

Матч ТВ14:40

У Зидана возникли разногласия с руководством «Реала»

Sportbox.RU14:38

СМИ: «Реал» может отдать в аренду Луку Зидана

Спорт-Экспресс09:48

«Реал» может расстаться с сыном Зидана

Sport24.ru10:59

Сын Зидана и Лунин могут летом покинуть «Реал»

Советский спорт10:32

Зидан и Перес не могут договориться о будущем Винисиуса и Б. Диаса

Чемпионат14:20

Сын Зидана может покинуть «Реал» летом

Soccer.ru09:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:51, Ашберн
Происшествия

«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян

Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
Обновлено в 22:35
Политика

Матвиенко предложила критерий оценки эффективности работы губернатора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, какой критерий следует ввести для оценки эффективности работы губернатора.
Обновлено в 22:15
Происшествия

В Якутии пенсионер застрелил трех человек и покончил с собой

В Нерюнгринском районе Якутии 61-летний пенсионер застрелил троих членов семьи, проживающих на соседнем дачном участке, а позднее совершил самоубийство.
Обновлено в 23:46
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по выбору мороженого

Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций по выбору мороженого.
Обновлено в 23:33
Политика

Партия Зеленского представила первых кандидатов в Раду

Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Политика

Суд Молдавии временно лишил Додона полномочий президента

Конституционный суд Молдавии принял решение временно передать президентские полномочия временно исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца

Обновлено в 20:03
Экономика

Промсвязьбанк получил томскую премию «Финансовый престиж»

Промсвязьбанк (ПСБ) в Томске признан победителем VII межрегиональной премии "Финансовый престиж" в номинации "Самая удобная банковская карта" в 2019 году; награждение победителей премии прошло в формате телемоста с Минфином России, сообщает пресс-служба Промсвязьбанка.
Обновлено в 23:00
Происшествия

Минсельхоз овладевает «Росагролизингом»

Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО «Росагролизинг» вместо Росимущества.
Обновлено в 18:57
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище.
Обновлено в 22:55
Политика

Киев предостерег Молдавию от «российского сценария федерализации»

«Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны», — заявил МИД.
Обновлено в 22:08
Технологии

Россияне предпочитают покупать смартфоны в Интернете

Рост онлайн-продаж «умных» телефонов составил 35–40%, в розничных магазинах намного ниже — всего 2%. Эксперты полагают, что помимо развития электронных платежей, на ситуацию могло повлиять навязывание дополнительных услуг в магазинах, которого покупатели стараются избежать, а также завышенные в офлайне цены на дополнительные аксессуары.
Обновлено в 22:15
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Политика

Британии пригрозили дефолтом при невыплате $50 млрд до выхода из ЕС

Агентство Reuters со ссылкой на близкий к президенту Франции Эмманюэлю Макрону источник сообщает, что, если Великобритания не выплатит задолженность перед Евросоюзом в объёме 39 миллиардов фунтов (50 миллиардов долларов, или более 3 триллионов 200 миллиардов рублей), в стране должен быть объявлен дефолт.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Хабенский поддержал Голунова на открытии «Кинотавра»

Обновлено в 13:20
Автоспорт

Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено в 22:40
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие

Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток

Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток для совместных учений "Сарекс-2019", передает РИА "Новости".
Обновлено в 23:09
Авто

Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет

Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни

Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02
Происшествия

В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено в 14:31
Общество

В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено 07 июня в 10:35
Армия и оружие

Оборонная «корпорация-гигант» появится в США

Обновлено в 21:54
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и перевел серию финала НХЛ в седьмой матч

У хозяев шайбу забросил Райан О'Райлли. "Брюинз" сравняли счет в серии до четырех побед - 3-3. Решающий матч пройдет в Бостоне 13 июня.
Обновлено в 22:57
Шоу-бизнес

Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой

В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.
Обновлено в 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное