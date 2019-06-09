Футбол

Сын Зидана может покинуть «Реал»Чемпионат вчера в 11:40

Интерес к Зидану проявляют сразу несколько испанских клубов. Напомним, что Лука является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Ранее Зинедин планировал сохранить Луку в составе, так как команду может покинуть Кейлор Навас.
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У Зидана возникли разногласия с руководством «Реала»

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У Зидана возникли разногласия с руководством «Реала»

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Зидан и Перес не могут договориться о будущем Винисиуса и Б. Диаса

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:20, Ашберн
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
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В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
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Футбол

Гончаренко: почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможных потерях в межсезонье.
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«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»

Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.
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Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова

В вышеназванных изданиях потребовали детальной проверки действий сотрудников полиции, причастных к задержанию журналиста, на соответствие законодательству.
Обновлено в 01:15
Общество

Советы по выбору мороженого дал Роспотребнадзор

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Сотни тысяч гонконгцев вышли на протесты против закона об экстрадиции

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Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
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Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

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Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
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«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
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В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

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Через 20 лет на Юпитере пропадет его «родинка»

Ученые из NASA утверждают, что интенсивность будет постепенно уменьшатся в течении ближайших 20 земных лет, а после этого срока кинетическая энергия шторма закончится и Юпитер потеряет свою «родинку».
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Путешественники назвали худшие места в поездах

Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено вчера в 23:11
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Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии

В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
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В Сочи открывается юбилейный «Кинотавр»

Сегодня 9 июня 2019 года в Сочи откроется юбилейный XXX открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».
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Стали известны приметы, в которые верят российские звезды

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В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз

Депутаты ЛДПР предложили увеличить в восемь раз пособия по уходу за инвалидами I группы — с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. руб. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин, Александр Шерин, Елена Строкова, передает "РИА Новости".
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Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
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Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

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В Аджмане 191 житель комплекса Horizon Towers обратился в местные больницы с признаками отравления.
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Заместителем главы города по социальному развитию стал бывший руководитель городского управления по делам молодёжи Сергей Авдеев.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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