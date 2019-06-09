Футбол
Сын Зидана может покинуть «Реал»Чемпионат вчера в 11:40
Интерес к Зидану проявляют сразу несколько испанских клубов. Напомним, что Лука является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Ранее Зинедин планировал сохранить Луку в составе, так как команду может покинуть Кейлор Навас.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:20, Ашберн
Единоборства
Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
Автоспорт
«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля
"Феррари" подала заявку на апелляцию после штрафа своего своего пилота Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:43
Хоккей
«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»
Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Футбол
Гончаренко: почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможных потерях в межсезонье.
Обновлено вчера в 13:03
Игры
E3 2019: Чего ждать от главной игровой выставки года
С 9 по 12 июня пройдет ежегодная выставка видеоигровых достижений E3.
Обновлено вчера в 03:45
Экономика
«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»
Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова
В вышеназванных изданиях потребовали детальной проверки действий сотрудников полиции, причастных к задержанию журналиста, на соответствие законодательству.
Обновлено в 01:15
Общество
Советы по выбору мороженого дал Роспотребнадзор
Обновлено в 00:09
Происшествия
Сотни тысяч гонконгцев вышли на протесты против закона об экстрадиции
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Обновлено 07 июня в 04:55
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина
Обновлено вчера в 14:31
Космос
Через 20 лет на Юпитере пропадет его «родинка»
Ученые из NASA утверждают, что интенсивность будет постепенно уменьшатся в течении ближайших 20 земных лет, а после этого срока кинетическая энергия шторма закончится и Юпитер потеряет свою «родинку».
Обновлено 07 июня в 03:31
Путешествия
Путешественники назвали худшие места в поездах
Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии
В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено вчера в 23:33
Кино
В Сочи открывается юбилейный «Кинотавр»
Сегодня 9 июня 2019 года в Сочи откроется юбилейный XXX открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».
Обновлено вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Стали известны приметы, в которые верят российские звезды
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз
Депутаты ЛДПР предложили увеличить в восемь раз пособия по уходу за инвалидами I группы — с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. руб. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин, Александр Шерин, Елена Строкова, передает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В Эмиратах почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане 191 житель комплекса Horizon Towers обратился в местные больницы с признаками отравления.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
В Челябинске назначен новый вице-мэр по социальному развитию
Заместителем главы города по социальному развитию стал бывший руководитель городского управления по делам молодёжи Сергей Авдеев.
Обновлено в 00:52
Игры
Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Двое бойцов ВСУ подорвались на мине в Донбассе
Обновлено вчера в 23:02