Футбол

Сын Зидана может покинуть «Реал»Чемпионат 11:40

Интерес к Зидану проявляют сразу несколько испанских клубов. Напомним, что Лука является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Ранее Зинедин планировал сохранить Луку в составе, так как команду может покинуть Кейлор Навас.
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Зидан и Перес не могут договориться о будущем Винисиуса и Б. Диаса

Чемпионат14:20

«Реал» хочет расстаться с сыном Зидана

Газета.Ru11:38

«Реал» готов расстаться с сыном Зидана

Матч ТВ10:17

Сын Зидана и Лунин могут летом покинуть «Реал»

Советский спорт10:32

«Реал» может расстаться с сыном Зидана

Sport24.ru10:59

СМИ: «Реал» может отдать в аренду Луку Зидана

Спорт-Экспресс09:48

Сын Зидана может покинуть «Реал» летом

Soccer.ru09:36
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:36, Ашберн
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Опубликованы кадры удара из ПТРК по внедорожнику морской пехоты ВСУ

Обновлено в 05:29
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

Обновлено в 12:53
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 13:11
Игры

Microsoft рассекретила новую приставку Xbox

Компания Microsoft выпустила несколько тизеров своего представления на выставке E3, в которых пользователи увидели секретный код и смогли узнать название будущей модели Xbox.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 14:18
Футбол

Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР

Обновлено в 13:14
Спорт

Сборная России обыграла итальянцев в волейбольной Лиге наций

Обновлено в 12:26
Авто

Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке

Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Экономика

«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов

Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
Обновлено вчера в 05:14
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Игры

Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Общество

Астраханский фермер намерен отсудить часть «золота сарматов»

Житель Астраханской области Рустам Мудаев намерен в судебном порядке добиваться вознаграждения за обнаруженные артефакты в кургане "Богомольские пески".
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Специалисты взяли пробы воды в реке Рось для анализа

Специалисты отобрали пробы воды в реке Рось для анализа на содержание химических веществ, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 14:01
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» на соответствие ГОСТу

«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — указано в тексте.
Обновлено в 14:25
Общество

Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник

Обновлено в 06:45
Политика

Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
Обновлено в 06:17
Политика

Украинские националисты пойдут на парламентские выборы одним блоком

Украинские националисты пойдут на внеочередные парламентские выборы одним блоком, который возглавит лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, сообщила пресс-служба партии.
Обновлено в 12:52
Гаджеты

Китайский «царь бомжей» AirPods оказался лучше оригинала за $200

Автор канала iDroidUser выяснил — улучшилось ли качество поддельных аксессуаров на примере гарнитуры AirPods.
Обновлено в 10:08
Общество

В Москве зафиксирован температурный рекорд 1999 года

Температура воздуха на столичной метеостанции ВДНХ достигла +31 °С. В последний раз такая жаркая погода 9 июня была зафиксирована в 1999 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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