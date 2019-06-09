Футбол
«Реал» может расстаться с сыном ЗиданаSport24.ru 10:59
Вратарь «Реала» Лука Зидан, являющийся сыном главного тренера Зинедина Зидана, может покинуть команду. По информации COPE, руководство мадридского клуба намерено отдать 21-летнего француза в аренду. Ранее главный тренер «Реала» говорил о желании оставить сына в клубе.
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