Футбол
Сын Зидана может перейти в клуб французской Лиги 2Чемпионат 02:10
Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне». В нынешнем сезоне Зидан-младший провёл всего один матч в команде своего отца: в матче против «Уэски» голкипер пропустил два мяча.
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