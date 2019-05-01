Сын Зидана может перейти в клуб французской Лиги 2Чемпионат 02:10

Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне». В нынешнем сезоне Зидан-младший провёл всего один матч в команде своего отца: в матче против «Уэски» голкипер пропустил два мяча.

Сын Зидана может перейти в клуб французской Лиги 2

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