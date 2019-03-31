Футбол
Сын Зидана дебютирует в воротах «Реала»Евро-футбол.ру вчера в 13:49
|3′
Кучо Эрнандес
Иско
|25′
|48′
Хорхе Пулидо
|51′
Дамиан Мусто
Дани Себальос
|62′
|64′
Луис Авила
Энрик Гальего
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
|64′
Начо Фернандес
|66′
|74′
Хаби Эчейта
Иско
Федерико Вальверде
|75′
Маркос Льоренте
Мариано Диас
|78′
|78′
Кристиан Ривера
Хуанпи Аньор
|82′
Кучо Эрнандес
Алекс Гальяр
Карим Бензема
|89′
|90′
Мартин Максимильяно Мантовани
|71%
|Владение мячом
|29%
|90%
|Процент точных передач
|75%
|7
|Удары в сторону ворот
|7
|8
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|18
|9
|Фолы
|18
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
30
Зидан
19
Одриосола
6
Начо
4
Рамос
12
Марсело
15
Вальверде
7
Диас
24
Себальос
11
Бэйл
9
Бензема
17
Васкес
13
Сантамария
21
Эррера
3
Эчейта
2
Максимильяно Мантовани
14
Пулидо
12
Галан
23
Мусто
6
Гомес
20
Аньор
22
Гальего
11
Гальяр
Уэска
Расстановка 5‑3‑2
Мадридский "Реал" назвал стартовый состав на матч с "Уэской" в 29-м туре чемпионата Испании. Сын главного тренера Зинедина Зидана, 20-летний Лука, впервые в сезоне будет защищать ворота "королевского клуба". Другой голкипер, Кейлор Навас, оказался в запасе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» отразил атаку «противника» в Индийском океане
Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков», находящийся в Индийском океане, отразил ракетную и авиационную атаки условного противника.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Весенний призыв в России стартовал с рядом изменений
В России 1 апреля стартовал весенний призыв граждан на военную службу, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Американец попался на краже из мемориального музея в Освенциме
Турист из Соединенных Штатов почему-то решил, что может позволить себе прихватить из музея в качестве сувенира костыль, который крепит рельсы к шпале.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Экономика
Фонд Катерины Тихоновой получил от «Роснефти» 28 млн рублей
Компания «Роснефть» выделила 28 млн рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Владимира Путина.
Обновлено в 07:34
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков
В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Авто
УАЗ выпустит бюджетный аналог «Гелендвагена»
Обновлено в 08:14
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда
Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил граждан страны с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 07:35
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Общество
В Грузии запретили полиэтиленовые пакеты
Власти Грузии начали бороться полиэтиленовыми пакетами в ноябре 2018 года. Тогда под запрет попали пакеты с толщиной менее 15 микрон.
Обновлено в 04:55
Политика
Путин проведет переговоры об Арктике с зарубежными лидерами
Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге 9 апреля, также ожидается ряд встреч с зарубежными лидерами, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:35
Футбол
Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Обновлено в 04:48
Экономика
С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому
Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Падение метеорита в США запечатлели на видео
Метеорит, упавший в США, осветив небо яркой бирюзовой вспышкой, запечатлели на видео, которое опубликовал очевидец, заснявший падение таинственного объекта в Северной Флориде.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем
Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Обновлено в 07:39
Музыка
Сергей Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США спровоцировали «уничтожение» Европы
Европа благодаря провокации США "сожжена до пепла".
Обновлено 30 марта в 07:28
Политика
Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского
Обновлено в 03:22
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Москве нашли брошенного в квартире ребенка
В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве полицейские нашли девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии, оставленного матерью, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.
Обновлено в 08:31
Общество
Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует
В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его "сладкими батончиками, сделанными из крови".
Обновлено в 03:47
Культура
Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи
Обновлено вчера в 10:23