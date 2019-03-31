Футбол

Сын Зидана дебютирует в воротах «Реала»Евро-футбол.ру вчера в 13:49

Реал — Уэска
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
3′
Кучо Эрнандес
Иско
25′
48′
Хорхе Пулидо
51′
Дамиан Мусто
Дани Себальос
62′
64′
Луис Авила
Энрик Гальего
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
64′
Начо Фернандес
66′
74′
Хаби Эчейта
Иско
Федерико Вальверде
75′
Маркос Льоренте
Мариано Диас
78′
78′
Кристиан Ривера
Хуанпи Аньор
82′
Кучо Эрнандес
Алекс Гальяр
Карим Бензема
89′
90′
Мартин Максимильяно Мантовани
Мадридский "Реал" назвал стартовый состав на матч с "Уэской" в 29-м туре чемпионата Испании. Сын главного тренера Зинедина Зидана, 20-летний Лука, впервые в сезоне будет защищать ворота "королевского клуба". Другой голкипер, Кейлор Навас, оказался в запасе.
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