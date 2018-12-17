Сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей в разговоре с РБК подтвердил, что он подал иск. Он касается статьи «Особо важное убийство», которую «Новая газета» опубликовала 11 октября.

Сын Якунина подал в суд на «Новую газету»

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