Общество
Сын Якунина подал в суд на «Новую газету»
Сын Якунина подал в суд на «Новую газету»РБК14:56
Сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей в разговоре с РБК подтвердил, что он подал иск. Он касается статьи «Особо важное убийство», которую «Новая газета» опубликовала 11 октября.
РБК14:56
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Общество
МВД предложило изменить правила техосмотра
МВД предложило запретить операторам проводить техосмотр автомобилей без проверки регистрационных документов, сообщается на портале проектов нормативных актов.
Обновлено в 14:52
Общество
На Камчатке объявлена лавинная опасность
Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной угрозы схода лавин со склонов вулканов и сопок, передает РИА "Новости" предупреждение центра.
Обновлено в 17:28
Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 9 декабря 2019
«Дата старта продажи железнодорожных билетов — 9 декабря 2019 года»,— сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога».
Обновлено в 13:38
Общество
Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера
Обновлено в 08:22
Общество
Умерла заслуженный профессор МГУ Ия Маяк
"Деканат исторического факультета МГУ и кафедра истории древнего мира с глубоким прискорбием сообщают о кончине доктора исторических наук, заслуженного профессора Московского университета Ии Леонидовны Маяк", - говорится в сообщении.
Обновлено в 15:53
Общество
Российские чиновники спилили ель для Нового года на кладбище
Главную новогоднюю ель для ледового городка в Стерлитамаке срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет, передает Proural.
Обновлено в 10:50
Здоровье
Голикова рассказала, как в России будут снижать смертность
Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Минздрав перечислил бесплатные виды врачебной помощи
Все названные виды медицинской помощи включают бесплатное проведение медицинской реабилитации, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), разных видов диализа, химиотерапии (при злокачественных заболеваниях), а также диспансеризации.
Обновлено в 04:10
Общество
Эй, на бирже: число официально безработных вырастет на 38%
Число официальных безработных в России может вырасти более чем на треть — до 1,1 млн человек, спрогнозировал Минтруд.
Обновлено в 16:01
Транспорт
Две новые станции метро откроют в Москве до Нового года
Обновлено в 13:59
Здоровье
Главный нарколог рекомендует пить в новогоднюю ночь белое сухое вино
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил РИА Новости, что в новогоднюю ночь, выбирая алкогольные напитки, следует отдать предпочтение белому сухому вину, потому что оно нанесет наименьший вред организму.
Обновлено в 19:16
Общество
В интернете появилась новая оптическая иллюзия
Новую оптическую иллюзию заснял итальянский фотограф Дарио Бонци - на кадрах видна абсолютно неподвижная струя воды, кажущаяся замершей.
Обновлено в 11:31
Общество
Морозы без снега продержатся в Москве до Нового года
Морозная погода без существенных осадков сохранится в Московском регионе до Нового года.
Обновлено в 08:30
Путешествия
Истра вошла в пятерку малых городов для отдыха в новогодние праздники
Обновлено в 10:23
Общество
Кузнецова предложила создать комиссию для оценки «качества детства»
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала выработать единые критерии для оценки благополучия детей в регионах, в том числе создать специальную комиссию для оценки "качества детства".
Обновлено в 12:40