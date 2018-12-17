Общество

Сын Якунина подал в суд на «Новую газету»
РБК
14:56

Сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей в разговоре с РБК подтвердил, что он подал иск. Он касается статьи «Особо важное убийство», которую «Новая газета» опубликовала 11 октября.
РБК14:56

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Сын экс-главы РЖД подал иск на журналистов «Новой Газеты»

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Сын Владимира Якунина подал в суд на «Новую газету»

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Сын экс-главы РЖД подал иск к «Новой» о защите деловой репутации

Новая газета15:39

Сын экс-главы РЖД Якунина подал в суд на «Новую газету»

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Ведомости13:40

Сын экс-главы РЖД Владимира Якунина подал иск к «Новой газете» на два миллиона рублей

Дождь14:41
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Общество

МВД предложило внести изменения в правила техосмотра

В соответствии с документом МВД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед его началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства и сверить их с данными, которые есть в документе.
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Умерла заслуженный профессор МГУ Ия Маяк

"Деканат исторического факультета МГУ и кафедра истории древнего мира с глубоким прискорбием сообщают о кончине доктора исторических наук, заслуженного профессора Московского университета Ии Леонидовны Маяк", - говорится в сообщении.
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Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера

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Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной угрозы схода лавин со склонов вулканов и сопок, передает РИА "Новости" предупреждение центра.
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Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь

Министерство здравоохранения России опубликовало на официальном сайте памятку с указанием того, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно.
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Главную новогоднюю ель для ледового городка в Стерлитамаке срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет, передает Proural.
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Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов.
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Две новые станции метро откроют в Москве до Нового года

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Суд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному

Люблинский суд Москвы нашел недостатки в иске главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному.
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Календарь с Путиным вызвал ажиотаж в Японии, Европе и США

Настоящий ажиотаж вызвал вышедший за границей календарь на 2019 год с фотографиями на каждый месяц российского президента Владимира Путина.
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Морозы без снега продержатся в Москве до Нового года

Морозная погода без существенных осадков сохранится в Московском регионе до Нового года.
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Кузнецова предложила создать комиссию для оценки «качества детства»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала выработать единые критерии для оценки благополучия детей в регионах, в том числе создать специальную комиссию для оценки "качества детства".
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Истра вошла в пятерку малых городов для отдыха в новогодние праздники

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«Справедливость» (justice) стала словом года по мнению создателя национального словаря английского языка фирмы Merriam-Webster.
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Ирек Минзакиевич Муртазин
Российский журналист
Российский журналист и блогер, политический активист, эксперт Международного Института гуманитарно-политических исследований, издатель газеты «Казанские вести». С 26 ноября 2009 года по 31 января 2011 года отбывал наказание по приговору Кировского районного суда Казани за клевету и возбуждение ненависти и вражды. После освобождения переехал в Москву, с марта 2011 года - специальный корреспондент «Новой газеты».
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Владимир Иванович Якунин
Дипломат
Советский и российский дипломат, управленец, общественный деятель, приглашённый профессор-преподаватель ряда зарубежных университетов и высших школ. Действительный государственный советник I класса. В прошлом занимал посты заместителя министра транспорта Российской Федерации и путей сообщения Российской Федерации. Наиболее известен как президент ОАО «Российские железные дороги» в 2005-2015 годах.
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