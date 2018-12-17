Общество

Сын Якунина подал в суд на «Новую газету»
РБК
14:56

Сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей в разговоре с РБК подтвердил, что он подал иск. Он касается статьи «Особо важное убийство», которую «Новая газета» опубликовала 11 октября.
РБК14:56

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Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина подал в суд на «Новую газету»

Эхо Москвы18:34

Сын Владимира Якунина подал в суд на «Новую газету»

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Сын экс-главы РЖД подал иск к «Новой» о защите деловой репутации

Новая газета15:39

Сын экс-главы РЖД Якунина подал в суд на «Новую газету»

Snob.ru15:25

Сын Якунина подал в суд на «Новую газету»

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Сын бывшего руководителя РЖД подал иск к «Новой газете» на 2 млн рублей

Ведомости13:40

Сын экс-главы РЖД Владимира Якунина подал иск к «Новой газете» на два миллиона рублей

Дождь14:41
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Владимир Иванович Якунин
Дипломат
Советский и российский дипломат, управленец, общественный деятель, приглашённый профессор-преподаватель ряда зарубежных университетов и высших школ. Действительный государственный советник I класса. В прошлом занимал посты заместителя министра транспорта Российской Федерации и путей сообщения Российской Федерации. Наиболее известен как президент ОАО «Российские железные дороги» в 2005-2015 годах.
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