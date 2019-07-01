Экономика

Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб»Интерфакс 02:33

Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган, сын прежнего основного владельца банка Владимира Когана. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Набсовет прекратил полномочия Евгения Когана как члена правления.
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Набсовет «Уралсиба» возглавил сын Владимира Когана

Коммерсантъ07:10

Стал известен преемник умершего Владимира Когана в банке «Уралсиб»

БИЗНЕС Online03:00

Председателем набсовета «Уралсиба» стал Евгений Коган

ТАСС02:39

Сына Владимира Когана избрали главой набсовета банка «Уралсиб»

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Наблюдательный совет банка «Уралсиб» возглавил Евгений Коган

DP.RU02:46

Набсовет «Уралсиба» после смерти Владимира Когана возглавил его сын

Ведомости02:50

Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб»

Интерфакс02:33
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
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Армия и оружие

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В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
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Боевики напали на пост полиции в Чечне

В Ачхой-Мартановском районе Чечни совершено нападение на пост полиции. По информации источников, погибли два силовика.
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Армия и оружие

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Сегодня на Амурском судостроительном заводе состоялась церемония закладки двух малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт»), сообщили в пресс-службегубернатора и правительства Хабаровского края.
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Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
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Армия и оружие

Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем Шойгу

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В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
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Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
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Прибывший в Вену для участия в саммите ОПЕК министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил журналистам, что Организация стран-экспортёров нефти умирает из-за действий России и Саудовской Аравии.
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский бизнесмен и банкир еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находился на 91 позиций с состоянием 1,1 млрд долларов.
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