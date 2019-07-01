Экономика

Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб»Интерфакс 02:33

Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган, сын прежнего основного владельца банка Владимира Когана. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Набсовет прекратил полномочия Евгения Когана как члена правления.
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Наблюдательный совет банка «Уралсиб» возглавил Евгений Коган

DP.RU02:46

Набсовет «Уралсиба» после смерти Владимира Когана возглавил его сын

Ведомости02:50

Сына Владимира Когана избрали главой набсовета банка «Уралсиб»

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Стал известен преемник умершего Владимира Когана в банке «Уралсиб»

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Председателем набсовета «Уралсиба» стал Евгений Коган

Реальное время02:34

Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб»

Интерфакс02:33
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Энергетика

Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель

Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
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В 1982 году Япония прекратила добывать китов с коммерческими целями.
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С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
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Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
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Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
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Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи человек

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до семи человек.
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Выставка с репродукциями картин из собрания Щукина украсила Старый Арбат

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По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, онлайн-трансляции помогут лучше узнать бамбуковых медведей.
Обновлено в 00:07
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Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

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Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

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Политика

В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC

Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.
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Авто

Электромобили зашумели по команде

Власти ЕС дали производителям время заблаговременно подготовиться к новым правилам, разработав рекомендации еще несколько лет назад — для безопасности пешеходов, которые могут не слышать приближение электромобиля с бесшумным двигателем.
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Курортная сходка воров в законе закончилась дракой из-за титула

На криминальной сходке в курортном городе Гудауте (Абхазия) был избит 46-летний бывший вор в законе Темур Ахуба, известный как Динрид.
Обновлено в 03:26
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
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Политика

Иран предупредил об обреченности ОПЕК

Соглашение об ограничении добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран — экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
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Экономика

ЦБ РФ стал соответчиком по делу о допэмиссии банка «Восточный»

В качестве обеспечительной меры по иску суд запретил банку «Восточный» принимать любые решения и совершать любые действия по размещению допэмиссии акций на 5 млрд рублей.
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Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
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Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск

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Происшествия

Число пострадавших в массовой драке в Казахстане превысило 40 человек

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Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо

Футболистка сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
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Происшествия

Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей

Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Демонстранты в Гонконге пошли на штурм парламента

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Политика

Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Общество

Названы регионы с самым доступным жильем

Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
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«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Политика

Медведев заявил, что в «Единой России» чувствуют дефицит доверия

Партия "Единая Россия" ощущает определенный дефицит доверия избирателей, которым все чаще кажется, что их не слышат.
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Спорт

IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено вчера в 15:15
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский бизнесмен и банкир еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находился на 91 позиций с состоянием 1,1 млрд долларов.
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