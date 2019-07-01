Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб»Интерфакс 02:33

Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган, сын прежнего основного владельца банка Владимира Когана. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Набсовет прекратил полномочия Евгения Когана как члена правления.

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.

Политика Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.

Здоровье На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.

Общество В красноярском Канске введен режим ЧС В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Экономика Вступили в силу новые правила долевого строительства В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.

Авто В России отзывают 2 тыс. Porsche Panamera: машины могут загореться В России отзывают 2055 машин Porsche Panamera из-за вероятности коротких замыканий. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Происшествия Глава Футбольной федерации Афганистана пострадал от взрыва в Кабуле Глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар пострадал в результате взрыва в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.

Авто Топ-22 лучших и худших полицейских автомобилей мира Mercedes-Benz GLE Coupe Этот элегантный коп с 5,5-литровым двигателем V8 мощностью 577 л.с. достаточно быстр (4,2 секунды до 100 км/ч).

Политика Организаторы G20 включили Курилы в состав Японии На официальном видео саммита G20 в японском Осаке Южные Курилы были указаны как часть Японии.

Политика Назначен новый врио начальника свердловской полиции Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».

Шоу-бизнес Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на танцполе Посетители шоу диджея Ника Гримшоу с удивлением обнаружили «отрывающихся на всю катушку» Дэвида и Викторию Бекхэм.

Транспорт В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года.

Технологии В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.

Политика Зеленский не берет Климкина в Канаду после скандала Ранее украинский премьер Владимир Гройсман открыто заявил, что хочет отправить в отпуск главу МИД страны Павла Климкина и выбрать на его должность исполняющего обязанности после скандала с президентом страны.

Происшествия Бывшего врио замначальника УФСИН по Москве подозревают в злоупотреблении полномочиями при ремонте СИЗО «В 2016 г. А.Овсянников подписал акт о приемке работ, на которые было потрачено 210,8 млн руб. из бюджета, однако работы выполнены не были», - пояснил источник.

Происшествия В Петербурге 26 человек отравились шаурмой Более 20 человек отравились после употребления шаурмы в кафе быстрого питания "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга, семеро из них попали в больницу с подозрением на сальмонеллез, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе районной администрации.

Экономика Ювелирные компании раскроют налоговую тайну Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.

Футбол «Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матче «Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1.

Политика Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.

Музыка Кастинг нового «Голоса» начался на Первом канале На Первом канале начались кастинги нового сезона музыкального шоу "Голос", сообщает пресс-служба телеканала.

Политика В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.

Шоу-бизнес Пугачева проехала по перрону на своем автомобиле Стало известно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми собралась в Ригу, откуда она отправится в Юрмалу, излюбленное место знаменитой семьи.

Происшествия Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.