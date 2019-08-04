Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смертиВести.Ru 09:01
Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев. Вилли Токарев — уроженец хутора Чернышев тогдашнего Северо-Кавказского края РСФСР. В 1974 году он эмигрировал в США по израильской визе, в Нью-Йорке работал курьером и таксистом, затем пел в ресторанах.
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с чего всё началось
Об этом "Эху" сообщил народный артист России, ведущий "Эха" Николай Тамразов со ссылкой на семью Вилли Токарева.Эхо Москвы08:30
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