Об этом "Эху" сообщил народный артист России, ведущий "Эха" Николай Тамразов со ссылкой на семью Вилли Токарева.

с чего всё началось

Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев. Вилли Токарев — уроженец хутора Чернышев тогдашнего Северо-Кавказского края РСФСР. В 1974 году он эмигрировал в США по израильской визе, в Нью-Йорке работал курьером и таксистом, затем пел в ресторанах.

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

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