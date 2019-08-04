Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смертиВести.Ru 09:01

Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев. Вилли Токарев — уроженец хутора Чернышев тогдашнего Северо-Кавказского края РСФСР. В 1974 году он эмигрировал в США по израильской визе, в Нью-Йорке работал курьером и таксистом, затем пел в ресторанах.
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с чего всё началось

Скончался советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев

Об этом "Эху" сообщил народный артист России, ведущий "Эха" Николай Тамразов со ссылкой на семью Вилли Токарева.
Эхо Москвы08:30

Подробнее о событии

СМИ узнали предварительную причину смерти Вилли Токарева

РБК12:34

Скончался певец Вилли Токарев

Эхо Москвы17:00

Скончался певец Вилли Токарев

Интерфакс08:59

Жители хутора в Адыгее посадят в память о Вилли Токареве белую березу

ТАСС12:36

Стала известна причина смерти Вилли Токарева

РИА Новости10:08

Умер Вилли Токарев, шансонье, джентльмен и гражданин мира

Lenta.ru11:43

Стало известно о смерти Вилли Токарева

РЕН ТВ08:46
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Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Обновлено в 15:51
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Футбол

Алли пропустит начало сезона из-за травмы

Обновлено в 14:58
Футбол

«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в РПЛ

В воскресенье поздно вечером в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Таким образом, хозяева набрали свое первое очко в первенстве и ушли с последнего места в турнирной таблице.
Обновлено в 16:24
Футбол

«Арсенал» на выезде победил «Тамбов»

Обновлено в 11:36
Кино

Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде

Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".
Обновлено в 08:58
Политика

Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение

Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Огайо в результате стрельбы погибли девять человек

Обновлено в 05:30
Происшествия

Семь человек пострадали в массовом ДТП в Новгородской области

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, среди пострадавших двое детей.
Обновлено в 09:25
Политика

ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов

Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Наука

В России нашли выигравших от пожаров в Сибири

Обновлено 02 августа в 11:34
Интернет

Instagram и WhatsApp решили переименовать

Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Футбол

Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма

Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено в 15:13
Общество

Россияне 700 тыс. раз попадали в базу судебных приставов за курение

Россияне с октября 2013 года 706,7 тыс. раз попадали в базу данных судебных приставов за неоплаченные штрафы за курение в неположенных местах.
Обновлено в 07:30
Космос

Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки

Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено 01 августа в 12:46
Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Общество

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Обновлено в 03:56
Происшествия

Самолет Ан-2 разбился в Таджикистане

Обновлено в 12:41
Общество

Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях

Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.
Обновлено в 16:00
Политика

МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее

Тропический шторм "Франсиско" угрожает наводнениями Японии и Южной Корее, сообщил ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере.
Обновлено в 16:06
Происшествия

В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи

Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Авто

Нихао подкралось: китайские BMW и Audi могут приехать из Владивостока

Главными «воротами» ввоза может стать Владивосток, где сейчас действует отсрочка на оснащение автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 17:02
Футбол

«Рубин» показал речь Шаронова в раздевалке после поражения от ЦСКА

"Рубин" опубликовал в Twitter видео с речью тренера Романа Шаронова после поражения от ЦСКА (0:1).
Обновлено в 16:16
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Наука

Нейросети и медицина: как ИИ помогает анализировать данные биопсии

Анализ биопсии при помощи цифровой гистопатологии / © Пресс-служба Philips Research — Давайте рассмотрим несколько примеров использования искусственного интеллекта в патоморфологии.
Обновлено 01 августа в 06:56
Экономика

Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз

"В целом за последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей", - делается вывод в исследовании.
Обновлено в 17:04
Политика

Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метро

Обновлено в 14:51
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Вилли Токарев
Певец
Советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Почётный житель Таганского района города Москвы.
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