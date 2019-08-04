Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смертиВести.Ru 09:01

Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев. Вилли Токарев — уроженец хутора Чернышев тогдашнего Северо-Кавказского края РСФСР. В 1974 году он эмигрировал в США по израильской визе, в Нью-Йорке работал курьером и таксистом, затем пел в ресторанах.
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с чего всё началось

Скончался советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев

Музыканту было 84 года.
Эхо Москвы08:30

Подробнее о событии

СМИ узнали предварительную причину смерти Вилли Токарева

РБК12:34

Жители хутора в Адыгее посадят в память о Вилли Токареве белую березу

ТАСС12:36

Умер Вилли Токарев, шансонье, джентльмен и гражданин мира

Lenta.ru11:43

Стала известна причина смерти Вилли Токарева

РИА Новости10:08

Скончался певец Вилли Токарев

Интерфакс08:59

На 84 году жизни умер певец Вилли Токарев

Эхо Москвы12:05

Стало известно о смерти Вилли Токарева

РЕН ТВ08:46
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Вилли Токарев
Певец
Советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Почётный житель Таганского района города Москвы.
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