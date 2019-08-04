Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смертиВести.Ru 09:01

Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев. Вилли Токарев — уроженец хутора Чернышев тогдашнего Северо-Кавказского края РСФСР. В 1974 году он эмигрировал в США по израильской визе, в Нью-Йорке работал курьером и таксистом, затем пел в ресторанах.
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Умер певец Вилли Токарев

Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон. В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом.
РИА Новости08:47

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Умер певец Вилли Токарев

РБК09:04

Биография Вилли Токарева

ТАСС09:06

Умер певец Вилли Токарев

РИА Новости08:47

Умер Вилли Токарев

Газета.Ru08:39

Скончался певец Вилли Токарев

Интерфакс08:59

Сын Вилли Токарева прокомментировал его смерть

Lenta.ru09:06

Умер певец Вилли Токарев

Эхо Москвы09:36
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Вилли Токарев
Певец
Советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Почётный житель Таганского района города Москвы.
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