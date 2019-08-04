Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон. В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом.

с чего всё началось

Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев. Вилли Токарев — уроженец хутора Чернышев тогдашнего Северо-Кавказского края РСФСР. В 1974 году он эмигрировал в США по израильской визе, в Нью-Йорке работал курьером и таксистом, затем пел в ресторанах.

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

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