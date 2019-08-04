Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смертиВести.Ru 09:01

Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев. Вилли Токарев — уроженец хутора Чернышев тогдашнего Северо-Кавказского края РСФСР. В 1974 году он эмигрировал в США по израильской визе, в Нью-Йорке работал курьером и таксистом, затем пел в ресторанах.
Читать в источнике
Комментировать136
с чего всё началось

Скончался советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев

Об этом "Эху" сообщил народный артист России, ведущий "Эха" Николай Тамразов со ссылкой на семью Вилли Токарева.
Эхо Москвы08:30

Подробнее о событии

Скончался певец Вилли Токарев

Интерфакс08:59

Стала известна причина смерти Вилли Токарева

РИА Новости10:08

Умер певец Вилли Токарев

РБК09:04

Названа причина смерти Вилли Токарева

Lenta.ru10:13

Джазовый дирижер Анатолий Кролл выразил соболезнования в связи со смертью Вилли Токарева

ТАСС10:45

Знаменитый советский, российский и американский исполнитель шансона Вилли Токарев умер в Москве

Эхо Москвы11:01

Стало известно о смерти Вилли Токарева

РЕН ТВ08:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия

Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде

Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флайборде — летающей доске с реактивным мотором.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Огайо в результате стрельбы погибли девять человек

В американском городе Дейтон, штат Огайо, девять человек погибли в результате стрельбы. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Культура

Михаил Шуфутинский отреагировал на смерть Вилли Токарева

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский заявил, что новость о смерти артиста Вилли Токарева шокировала его.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Силовики ответили на угрозы участников незаконных акций в адрес детей

Сотрудники силовых служб ответили на угрозы, появившиеся в Сети незадолго до проведения в Москве несогласованной акции.
Обновлено в 08:00
Гаджеты

История о 200-долларовых видеокартах Intel — лишь следствие проблем с переводом

Несколько дней назад на российском канале PRO Hi-Tech вышло интервью с Раджой Кодури (Raja Koduri) — бывшим главным графическим архитектором AMD, который пару лет назад перешёл в Intel.
Обновлено в 09:05
Политика

Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Общество

В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 10:32
Авто

Худшие и лучшие машины «Форсажа»

Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.
Обновлено в 10:46
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией

СК возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств, за счет которых финансировался Фонд борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 08:22
Политика

МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
Обновлено в 10:45
Общество

В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

В Иране заявили о прекращении существования единства западного альянса

В Иране отметили снижение градуса американской воинственной риторики в отношении Тегерана после того, как европейские союзники США – Германия и Франция – отказались поддержать военную операцию в Персидском заливе.
Обновлено в 05:23
Спорт

Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»

Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
Обновлено в 08:46
Футбол

Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»

Сотрудник ОМОНа получил травму в ходе стычки с фанатами «Зенита» во время субботнего матча петербургской команды против «Краснодара».
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола

Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую Республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.
Обновлено в 00:36
Кино

В новом фильме о Бэтмене Харви Дент может стать чернокожим

В сольном фильме о Бэтмене, главную роль в котором студия Warner Bros. доверила Роберту Паттинсону, зрителям может быть представлено новое прочтение образа Харви Дента.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе

Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.
Обновлено в 11:02
Политика

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 01:34
Единоборства

В Петергофе простились с боксером Дадашевым

Обновлено в 02:29
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Общество

Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.
Обновлено в 09:53
Общество

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Обновлено в 03:56
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Общество

Москва стала лидером по психотическим расстройствам

Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях.
Обновлено в 07:01
Политика

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Политика

В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»

В Верховной Раде пожары в Сибири назвали «местью дикарям московским».
Обновлено в 08:08
Происшествия

Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида

Без малого четыре дня ушло у волгоградских спасателей и волонтеров на поиски пропавшей в Михайловском районе 16-летней девочки-инвалида.
Обновлено в 10:48
Кино

Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр

Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.
Обновлено в 02:48
Происшествия

На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин

Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:16
ещё по теме
Вилли Токарев
Певец
Советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Почётный житель Таганского района города Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное