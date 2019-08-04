Об этом "Эху" сообщил народный артист России, ведущий "Эха" Николай Тамразов со ссылкой на семью Вилли Токарева.

с чего всё началось

Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев. Вилли Токарев — уроженец хутора Чернышев тогдашнего Северо-Кавказского края РСФСР. В 1974 году он эмигрировал в США по израильской визе, в Нью-Йорке работал курьером и таксистом, затем пел в ресторанах.

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Происшествия Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флайборде — летающей доске с реактивным мотором.

Происшествия В Огайо в результате стрельбы погибли девять человек В американском городе Дейтон, штат Огайо, девять человек погибли в результате стрельбы. Об этом сообщает местная полиция.

Происшествия В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.

Культура Михаил Шуфутинский отреагировал на смерть Вилли Токарева Эстрадный певец Михаил Шуфутинский заявил, что новость о смерти артиста Вилли Токарева шокировала его.

Происшествия Силовики ответили на угрозы участников незаконных акций в адрес детей Сотрудники силовых служб ответили на угрозы, появившиеся в Сети незадолго до проведения в Москве несогласованной акции.

Гаджеты История о 200-долларовых видеокартах Intel — лишь следствие проблем с переводом Несколько дней назад на российском канале PRO Hi-Tech вышло интервью с Раджой Кодури (Raja Koduri) — бывшим главным графическим архитектором AMD, который пару лет назад перешёл в Intel.

Политика Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

Авто Худшие и лучшие машины «Форсажа» Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.

Происшествия СК возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией СК возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств, за счет которых финансировался Фонд борьбы с коррупцией.

Политика МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Армия и оружие В Иране заявили о прекращении существования единства западного альянса В Иране отметили снижение градуса американской воинственной риторики в отношении Тегерана после того, как европейские союзники США – Германия и Франция – отказались поддержать военную операцию в Персидском заливе.

Спорт Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона» Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.

Футбол Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита» Сотрудник ОМОНа получил травму в ходе стычки с фанатами «Зенита» во время субботнего матча петербургской команды против «Краснодара».

Происшествия В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую Республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.

Кино В новом фильме о Бэтмене Харви Дент может стать чернокожим В сольном фильме о Бэтмене, главную роль в котором студия Warner Bros. доверила Роберту Паттинсону, зрителям может быть представлено новое прочтение образа Харви Дента.

Происшествия Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.

Общество Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.

Общество Москва стала лидером по психотическим расстройствам Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях.

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Происшествия Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида Без малого четыре дня ушло у волгоградских спасателей и волонтеров на поиски пропавшей в Михайловском районе 16-летней девочки-инвалида.

Кино Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.