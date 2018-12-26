Футбол
Сын Веа настроен покинуть «ПСЖ»
Сын Веа настроен покинуть «ПСЖ»News.ru01:57
Нападающий «ПСЖ» Тимоти Веа может продолжить карьеру в «Селтике». 18-летний Тимоти — сын известного прошлом футболиста, а ныне — президента Либерии Джорджа Веа. Что интересно, Веа-младший выступает за сборную США.
News.ru01:57
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Т. Веа: верю, после аренды буду готов вернуться в «ПСЖ», чтобы отдать всё клубу
Чемпионатвчера в 16:10
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Футбол
Еременко и Попов могут перейти из «Спартака» в «Ростов»
Полузащитники «Спартака» Роман Еременко и Ивелин Попов могут продолжить карьеру в «Ростове».
Обновлено в 02:21
Футбол
Суарес, Вида и Пепе могут стать одноклубниками Головина в «Монако»
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Футбол
Дзюба рассказал, где можно познакомиться с футболистом
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что с футболистом можно познакомиться в ночном клубе.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
«Интер» лишился защитника перед игрой с «Наполи»
Обновлено в 00:58
Футбол
Иржи Ярошик: «Комличенко покорил чемпионат Чехии»
23-летний россиянин в 18-и матчах чемпионата Чехии забил 18 голов. Он возглавляет гонку бомбардиров лиги.
Обновлено в 02:04
Футбол
Сильва вернулся к тренировкам в общей группе
Напомним, Сильва получил травму 8 декабря в матче чемпионата Англии против «Челси» (0:2). В текущем сезоне испанский полузащитник провел на поле 20 матчей и забил восемь мячей.
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Футбол
Инс: не думаю, что «Манчестер Юнайтед» сможет финишировать в топ-4 АПЛ
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс высказал уверенность, что подопечным Уле-Гуннара Сульшера не удастся завершить сезон в топ-4 английской Премьер-Лиги.
Обновлено в 01:26
Футбол
Согласно котировкам, «Ювентус» победит «Аталанту» в чемпионате Италии
Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура Серии А «Аталанта» — «Ювентус». Начало встречи 26 декабря 2018 года запланировано на 17:00 мск.
Обновлено в 02:15
Футбол
Бывший тренер сборной России может стать наставником «Ромы»
Специалист Кристиан Пануччи, бывший ассистент Фабио Капелло в сборной России, может стать новым главным тренером «Ромы», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено вчера в 12:06
Футбол
Черчесов назвал качество, которое больше всего ценит в футболистах
Специально для новогоднего номера "СЭ" главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на несерьезные вопросы – однако многие его ответы получились как раз-таки очень серьезными, даже философскими.
Обновлено вчера в 21:40
Футбол
«Крылья Советов» пополнят 8 новичков
В составе команды появится 8 новичков, это будут преимущественно российские игроки.
Обновлено вчера в 05:11
Футбол
Мунир может покинуть «Барселону» следующим летом бесплатно
Нападающий «Барселоны» Мунир останется в команде в зимнее трансферное окно, но может продолжить карьеру в другом месте будущим летом без выплаты компенсации, сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
«Бавария» готовит 80 млн евро на хавбека «Байера»
Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к полузащитнику леверкузенского "Байера" Каю Хавецу, утверждает Bild.
Обновлено в 01:17
Футбол
Китайский клуб предложил Заха контракт на £ 44 млн за четыре года
Как сообщает Daily Mail, клуб «Далянь Ифан» предлагает форварду подписать контракт на четыре года, в течение которых Заха заработает £ 44 млн (около € 49 млн).
Обновлено в 01:10
Футбол
Юрген Клопп: «На нас нет дополнительного давления из-за четырех очков разрыва»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не испытывает никакого давления из-за лидерства в турнирной таблице АПЛ.
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