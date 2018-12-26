Футбол

Сын Веа настроен покинуть «ПСЖ»
News.ru
01:57

Нападающий «ПСЖ» Тимоти Веа может продолжить карьеру в «Селтике». 18-летний Тимоти — сын известного прошлом футболиста, а ныне — президента Либерии Джорджа Веа. Что интересно, Веа-младший выступает за сборную США.
News.ru01:57

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Веа объявил об уходе из «ПСЖ»

Евро-футбол.ру00:18

Веа объявил об уходе из «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 16:53

Т. Веа: верю, после аренды буду готов вернуться в «ПСЖ», чтобы отдать всё клубу

Чемпионатвчера в 16:10

Тимоти Веа подтвердил, что уйдет из «ПСЖ» в аренду

Матч ТВвчера в 14:14

Тимоти Веа перейдет в «Селтик»

Soccer.ruвчера в 12:30

«Селтик» арендует сына Джорджа Веа у «ПСЖ»

Sports.ruвчера в 11:31

«ПСЖ» отдаст Веа в аренду «Селтику»

Sport24.ruвчера в 10:19
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Сильва вернулся к тренировкам в общей группе

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Специалист Кристиан Пануччи, бывший ассистент Фабио Капелло в сборной России, может стать новым главным тренером «Ромы», сообщает Tuttomercatoweb.
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Нападающий «Барселоны» Мунир останется в команде в зимнее трансферное окно, но может продолжить карьеру в другом месте будущим летом без выплаты компенсации, сообщает El Mundo Deportivo.
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Тимоти Веа
Американский футболист
Американский футболист либерийского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной США.
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