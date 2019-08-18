Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьиРЕН ТВ 17:40
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей. Избранницей 24-летнего Артемия стала девушка, с которой он учился в школе и в университете Швейцарии, об этом рассказал муж певицы Иосиф Пригожин.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
В семье звезды недавно произошло радостное событие: старший сын, 24-летний Артемий, узаконил отношения с возлюбленной Натальей Коренной из Новокузнецка. Впрочем, о бракосочетании Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин, который воспитывал парня как родного, узнали лишь накануне.StarHit.ru05:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Политика
Трамп хотел устроить Венесуэле морскую блокаду
Президент США Дональд Трамп предлагал своим подчиненным начать морскую блокаду Венесуэлы.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года
На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.
Обновлено в 11:17
Технологии
Пятая часть компаний мира не хочет использовать IT при наборе персонала - исследование
Около 21% компаний не хотят внедрять IT-технологии в свои HR-процессы, такой вывод делается в исследовании международной рекрутинговой компании Hays, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:25
Политика
Шойгу сообщил о тратах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Полицейский погиб в ДТП на юго-западе Москвы
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Футбол
Динамо — Локомотив 1:2
В шестом туре РПЛ «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:35
Политика
Трамп рассказал об «очень хороших» переговорах США с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США идут "очень хорошие" переговоры с талибами.
Обновлено в 17:19
Энергетика
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Единоборства
Военные из Бурятии победили в Танковом биатлоне на АрМИ-2019
Финал самого популярного конкурса АрМИ - «Танковый биатлон» - прошел 17 августа на подмосковном полигоне Алабино.
Обновлено в 04:27
Политика
Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321
Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев выразил свое восхищение подвигом пилотов самолета А321, который в минувший четверг экстренно приземлился на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 01:31
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Единоборства
Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо
Непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что ведет переговоры о реванше с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Обновлено в 18:28
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Чешские полицейские около восьми часов гонялись за сбежавшими свиньями
Полицейские в Чехии вместе с пожарными и ветеринарами около восьми часов гонялась за четырьмя свиньями, сбежавшими из загона в центральном парке.
Обновлено в 18:26
Космос
Манекен Starman за рулем Tesla Roadster совершил первый облет Солнца
Спортивный автомобиль Tesla Roadster Илона Маска с манекеном Starman за рулем, который запустили в космос на ракете Falcon Heavy в феврале прошлого года, совершил первый облет Солнца по эллиптической орбите, следует из данных сайта whereisroadster.com.
Обновлено в 14:59
Здоровье
Американка неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках
Жительница Южной Дакоты (США) Даннет Глитц попала в больницу, думая, что у ее камни в почках, а стала многодетной мамой, сообщает интернет-версия телекомпании РЕН ТВ.
Обновлено в 15:25
Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28
Киберспорт
Слух: Superhot выйдет на Nintendo Switch
Известный инсайдер, один из администраторов форума ResetEra и аналитик азиатского рынка в Niko Partners Даниэль Ахмад в своём Twitter-аккаунте заявил, что на презентации Nintendo покажет очередной эксклюзив Microsoft, который выйдет на Switch, а также анонсирует и сразу же выпустит для своей консоли две «горячие» игры.
Обновлено в 02:48
Культура
«Идоменей» всему голова
История постановок В 1781 году у "Идоменея" в Мюнхене не было режиссера-постановщика в привычном нам смысле: спектакль совместно ставили капельмейстер Кристиан Каннабих, хореограф Клод Легран, художник Лоренцо Квальо и сам композитор.
Обновлено в 18:14
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Политика
Трамп заявил о нежелании разрешать Huawei работать в США
Свое нежелание разрешать деятельность китайской корпорации Huawei на территории Соединенных Штатов выразил американский президент Дональд Трамп 18 августа в ходе беседы с журналистами.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Происшествия
В Свердловской области на Белоярской АЭС отключили энергоблок
На Белоярской атомной электростанции сегодня в 9:15 отключили энергоблок №4 из-за срабатывания автоматической защиты.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Сахалинский минздрав укрепили варягами
Приток опытных управленцев из других регионов – необходимое условие для выведения островной системы здравоохранения на качественно новый уровень, считают в минздраве Сахалинской области.
Обновлено в 20:46