В семье звезды недавно произошло радостное событие: старший сын, 24-летний Артемий, узаконил отношения с возлюбленной Натальей Коренной из Новокузнецка. Впрочем, о бракосочетании Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин, который воспитывал парня как родного, узнали лишь накануне.

с чего всё началось

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей. Избранницей 24-летнего Артемия стала девушка, с которой он учился в школе и в университете Швейцарии, об этом рассказал муж певицы Иосиф Пригожин.

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