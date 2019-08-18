Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьиРЕН ТВ 17:40
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей. Избранницей 24-летнего Артемия стала девушка, с которой он учился в школе и в университете Швейцарии, об этом рассказал муж певицы Иосиф Пригожин.
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с чего всё началось
В семье звезды недавно произошло радостное событие: старший сын, 24-летний Артемий, узаконил отношения с возлюбленной Натальей Коренной из Новокузнецка. Впрочем, о бракосочетании Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин, который воспитывал парня как родного, узнали лишь накануне.StarHit.ru05:00
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Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек.
Обновлено в 09:20
Политика
Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено в 20:12
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено в 21:12
Футбол
Балотелли стал игроком «Брешии»
Обновлено в 14:05
Политика
Премьер-министр Саксонии высказался в поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия заинтересована в проекте «Северный поток — 2» и смягчении связанных с ним санкций.
Обновлено в 15:06
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Политика
Немецко-американские отношения оказались «на дне», пишет Der Spiegel
Отношения между Германией и США "оказались на дне" из-за разногласий по политическим и экономическим вопросам, постоянных споров и угроз со стороны Вашингтона, говорится в редакционном материале Der Spiegel.
Обновлено в 21:39
Космос
Ученые научились предсказывать землетрясения по снимкам из космоса
Российские и американские ученые совместно разработали автоматизированную систему мониторинга предвестников землетрясений по космическим снимкам, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
Обновлено в 20:24
Экономика
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии
Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Обновлено вчера в 05:11
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа
Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые ожидаются 22 и 23 августа в Приморье, где продолжается паводок из-за затяжных дождей.
Обновлено в 21:46
Авто
Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada Largus
Обновлено в 04:52
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено 16 августа в 18:56
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено в 13:08
Транспорт
В Москве достроили тоннель на юго-западном участке БКЛ
В Москве достроили тоннель Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект».
Обновлено в 09:11
Энергетика
Определены регионы России с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Наука
По какой причине электрокар может быть опасен для экологии?
По мнению ученых, замена автомобилей с мотором внутреннего сгорания (ДВС) на электрокары может быть даже опаснее для экологии, чем если отставить ситуацию так, как есть.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года
На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.
Обновлено в 11:17
Общество
Повторную эвакуацию объявили в Уссурийске из-за паводка
Власти Уссурийска в Приморье организовали эвакуацию людей с территорий города. Вода в реке Раздольная и ее притоках продолжает подниматься.
Обновлено в 08:55
Культура
«Идоменей» всему голова
История постановок В 1781 году у "Идоменея" в Мюнхене не было режиссера-постановщика в привычном нам смысле: спектакль совместно ставили капельмейстер Кристиан Каннабих, хореограф Клод Легран, художник Лоренцо Квальо и сам композитор.
Обновлено в 18:14
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Авто
В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров
Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так.
Обновлено в 09:00
Политика
Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на двусторонней встрече обсудят международную проблематику, обеспечение безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с ЕС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено 16 августа в 09:35
Экономика
Мясо занимает почти треть расходов россиян на еду - Росстат
Обновлено в 20:15
Происшествия
Хозяин ресторана в Албании напал на отменивших заказ туристов
Владелец ресторана в Албании набросился с ножом на испанских туристов из-за того, что они отменили заказ.
Обновлено в 18:49
Общество
Минздрав предложил организовывать физкульт-брейки для сотрудников
Российский Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение.
Обновлено в 20:36
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Футбол
СМИ: «Атлетико» отозвал свою жалобу на «Барселону» и Гризманна
Как отмечается, в федерации футбола Испании даже не выслушали позицию Гризманна, так как «Атлетико» отозвал свою жалобу.
Обновлено в 22:14