Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителейГазета.Ru 14:33
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи. Об этом сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на мужа артистки и продюсера Иосифа Пригожина. По его словам, женой молодого человека стала девушка, с которой он учился в школе и университете.
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с чего всё началось
В семье звезды недавно произошло радостное событие: старший сын, 24-летний Артемий, узаконил отношения с возлюбленной Натальей Коренной из Новокузнецка. Впрочем, о бракосочетании Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин, который воспитывал парня как родного, узнали лишь накануне.StarHit.ru05:00
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Армия и оружие
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
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Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
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Армия и оружие
Сверхманевренные истребители Су-30СМ собрали в России для Беларуси
Первые истребители Су-30СМ, предназначенные для Военно-воздушных сил Беларуси, собраны в России на Иркутском авиастроительном заводе.
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Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Шойгу объяснил полеты Ту-160 на Чукотку
16 августа сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 вернулись с чукотского аэродрома Анадырь, расположенного вблизи границы с США.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Стало известно, как израильские F-35 обманывают С-300 и С-400
Предполагается, что аналогичным образом армия Израиля может обманывать российские и сирийские комплексы ПВ С-300 и С-400.
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Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Иорданские F-16 разлетаются по частным армиям
Обновлено в 08:18
Космос
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Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
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Политика
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Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Политика
Нетаньяху назвал цель визита на Украину
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Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 19 по 25 августа
Близнецы Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы долго ждали.
Обновлено в 00:05
Наука
«Авиалайнер будущего» с двойным хвостом показали в Голландии
Авиакомпания KLM из Нидерландов осенью этого года отмечает свой вековой юбилей.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321
Обновлено вчера в 05:27
Футбол
Евсеев сказал 16 слов на пресс-конференции после победы над «Ростовом»
Пресс-конференция главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева после матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» получилась очень короткой.
Обновлено в 13:39
Экономика
Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Чиновники предлагают бизнесу заплатить за нее.
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Обновлено в 15:34
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
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Обновлено вчера в 00:46
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Авто
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Шоу-бизнес
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Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
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Политика
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Футболисты московского «Локомотива» победили столичное «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:58
Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28