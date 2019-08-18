В семье звезды недавно произошло радостное событие: старший сын, 24-летний Артемий, узаконил отношения с возлюбленной Натальей Коренной из Новокузнецка. Впрочем, о бракосочетании Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин, который воспитывал парня как родного, узнали лишь накануне.

с чего всё началось

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи. Об этом сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на мужа артистки и продюсера Иосифа Пригожина. По его словам, женой молодого человека стала девушка, с которой он учился в школе и университете.

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