Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителейГазета.Ru 14:33
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи. Об этом сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на мужа артистки и продюсера Иосифа Пригожина. По его словам, женой молодого человека стала девушка, с которой он учился в школе и университете.
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с чего всё началось
В семье звезды недавно произошло радостное событие: старший сын, 24-летний Артемий, узаконил отношения с возлюбленной Натальей Коренной из Новокузнецка. Впрочем, о бракосочетании Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин, который воспитывал парня как родного, узнали лишь накануне.StarHit.ru05:00
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Шоу-бизнес
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Аварийно севший в поле самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать
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В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
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