Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителейГазета.Ru 14:33

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи. Об этом сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на мужа артистки и продюсера Иосифа Пригожина. По его словам, женой молодого человека стала девушка, с которой он учился в школе и университете.
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с чего всё началось

Валерия: «Сын женился втайне от меня»

В семье звезды недавно произошло радостное событие: старший сын, 24-летний Артемий, узаконил отношения с возлюбленной Натальей Коренной из Новокузнецка. Впрочем, о бракосочетании Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин, который воспитывал парня как родного, узнали лишь накануне.
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Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель рекорд-лейбла NOX Music, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. В обиходе имеет прозвище "Шрэк".
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