Шоу-бизнес

Сын Валерии женился без ведома семьиВести.Ru 12:10

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился, не известив об этом свою семью. Как рассказал супруг артистки, продюсер Иосиф Пригожин, пара расписалась в швейцарском городе Монтре. Однако это была только регистрация, свадебные торжества устраивать не стали.
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Певица Валерия не пришла на свадьбу сына

7Дней.ру10:00

Валерия назвала имя своей невестки

Bimru.ru12:21

Сын Валерии тайно женился на однокласснице

Комсомольская правда02:35

Семейное фото: Валерия поделилась снимком с 25-летним сыном Артемием

Телепрограмма05:43

Сын Валерии женился втайне от матери

Московский Комсомолец05:12

Валерия: «Сын женился втайне от меня»

StarHit.ru05:00

24-летний сын Валерии женился втайне от родных

Woman.ru07:35
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Транспорт

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс

Обновлено в 04:51
Происшествия

Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой

Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Политика

Кадыров рассказал о своем главном страхе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем единственном страхе. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале On TV.
Обновлено в 11:27
Музыка

Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»

Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Общество

На севере Индии более 20 человек погибли из-за наводнений и оползней

Обновлено в 11:19
Футбол

Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»

Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Глава убитой под Ульяновском семьи остался жив

Обновлено в 10:58
Здоровье

Не стало профессора УлГАУ Сергея Золотухина

18 августа на 59-м году жизни не стало декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии УлГАУ, профессора Сергея Золотухина.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Нижегородской области умер посетитель фестиваля Alfa Future People

В Нижегородской области умер мужчина, посетивший музыкальный фестиваль Alfa Future People.
Обновлено в 12:41
Политика

Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину

Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17
Политика

МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск

Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Футбол

«Спартак» не делал предложения Рибери

Накануне сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что у бывшего вингера Баварии есть хорошие предложения со стороны Фиорентины, Спартака и Динамо.
Обновлено в 07:46
Политика

Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Общество

СМИ сообщили о возобновлении продаж билетов на Boeing 737 Max

Как сообщает СМИ со ссылкой на данные аналитической компании OAG Aviation, авиакомпании планируют вернуть Boeing 737 Max в эксплуатацию в октябре этого года.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой

Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Политика

В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки

Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Политика

В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции

Обновлено вчера в 06:59
Кино

«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам

Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Глава партии Зеленского счел зарплату депутатов недостаточной

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал зарплату депутатов Рады недостаточной. Об этом он рассказал украинским СМИ.
Обновлено в 10:14
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Общество

Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд

Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Религия

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Авто

BMW 4-Series 2020 замечен во время тестирования

Шесть лет назад началось производство первого поколения BMW 4-Series. В настоящее время BMW занимается тестированием нового кабриолета.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Экономика

В России самозанятым могут разрешить работать таксистами

Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям.
Обновлено вчера в 02:25
Наука

Ученые нашли ген, отвечающий за старение

Обновлено в 04:55
Политика

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает портал Newsru.co.il.
Обновлено в 09:45
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Валерия
Советская и российская эстрадная певица, известная мононимно как Валерия. Народная артистка России. Советник президента по культуре и искусству, член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.
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Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель рекорд-лейбла NOX Music, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. В обиходе имеет прозвище "Шрэк".
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