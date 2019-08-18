Шоу-бизнес
Сын Валерии женился без ведома семьиВести.Ru 12:10
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился, не известив об этом свою семью. Как рассказал супруг артистки, продюсер Иосиф Пригожин, пара расписалась в швейцарском городе Монтре. Однако это была только регистрация, свадебные торжества устраивать не стали.
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Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Обновлено в 04:51
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем единственном страхе. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале On TV.
Обновлено в 11:27
Музыка
Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»
Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Футбол
Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Глава убитой под Ульяновском семьи остался жив
Обновлено в 10:58
Здоровье
Не стало профессора УлГАУ Сергея Золотухина
18 августа на 59-м году жизни не стало декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии УлГАУ, профессора Сергея Золотухина.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Нижегородской области умер посетитель фестиваля Alfa Future People
В Нижегородской области умер мужчина, посетивший музыкальный фестиваль Alfa Future People.
Обновлено в 12:41
Политика
Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину
Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Футбол
«Спартак» не делал предложения Рибери
Накануне сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что у бывшего вингера Баварии есть хорошие предложения со стороны Фиорентины, Спартака и Динамо.
Обновлено в 07:46
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Общество
СМИ сообщили о возобновлении продаж билетов на Boeing 737 Max
Как сообщает СМИ со ссылкой на данные аналитической компании OAG Aviation, авиакомпании планируют вернуть Boeing 737 Max в эксплуатацию в октябре этого года.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой
Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Глава партии Зеленского счел зарплату депутатов недостаточной
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал зарплату депутатов Рады недостаточной. Об этом он рассказал украинским СМИ.
Обновлено в 10:14
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Религия
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Авто
BMW 4-Series 2020 замечен во время тестирования
Шесть лет назад началось производство первого поколения BMW 4-Series. В настоящее время BMW занимается тестированием нового кабриолета.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Экономика
В России самозанятым могут разрешить работать таксистами
Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям.
Обновлено вчера в 02:25
Наука
Ученые нашли ген, отвечающий за старение
Обновлено в 04:55
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает портал Newsru.co.il.
Обновлено в 09:45