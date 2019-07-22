Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе из «Генгама» нападающего Маркуса Тюрама. Немецкий клуб заключил с 21-летним игроком контракт сроком до июня 2023 года. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 9 миллионов евро.

Сын Тюрама перешел из «Генгама» в «Боруссию» М

Политика Зеленский рассказал, кого видит премьером Украины Украинский лидер подчеркнул, что не намерен менять свою позицию, хотя она может не понравиться идущим в парламент людям, которые бы хотели занять этот пост.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Политика Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю» Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.

Происшествия СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Путешествия Российские туристы оказались одними из самых путешествующих Туристы из России в минувшем году оказались на девятом месте среди туристов других стран по количеству путешествий, сообщает пресс-служба международной платежной системы Mastercard.

Технологии «Энергомаш» прекратил производство двигателей для ракет «Протон-М» НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск.

Экономика Орешкин: российская экономика может не дотянуть до 2022 года Орешкин призвал правительство не увеличивать проблемы и не отодвигать их «на потом», иначе российская экономика не дотянет до 2022 года.

Гаджеты Honor 20 Pro получил розово-фиолетовое цветовое оформление Компания Honor всегда радует поклонников бренда новыми цветовыми решениями. На этот раз розово-фиолетовое оформление получил Honor 20 Pro.

Политика Перевод книги израильского историка о постправде изменили из-за Крыма Издательство «Синдбад» изменило в российском переводе несколько абзацев книги историка Юваля Ноя Харари «21 урок для XXI века», касающихся присоединения Крыма к России в 2014 году.

Политика Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.

Политика В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.

Космос Российские разгонные блоки «Фрегат‑М» отправили в Гвиану Специалисты НПО Лавочкина отправили разгонные блоки «Фрегат‑М» в Гвианский космический центр (космодром Куру во Французской Гвиане), сообщает 22 июля пресс-служба Роскосмоса.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Происшествия В Москве задержали представлявшихся полицейскими вымогателей По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, четверых подозреваемых в возрасте от 29 до 33 лет обвиняют в похищении человека и вымогательстве.

Шоу-бизнес Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда» На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.

Происшествия В Петербурге мужчина на гидроцикле врезался в теплоход Мужчина на гидроцикле катался по Фонтанке в Санкт-Петербурге и ужасно хамил прохожим: обливал всех людей, которые передвигались по набережной.