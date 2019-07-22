Футбол
Сын Тюрама перешел из «Генгама» в «Боруссию» МБомбардир.ру вчера в 10:29
Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе из «Генгама» нападающего Маркуса Тюрама. Немецкий клуб заключил с 21-летним игроком контракт сроком до июня 2023 года. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 9 миллионов евро.
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Политика
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Армия и оружие
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Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
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Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку
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Политика
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Путешествия
Российские туристы оказались одними из самых путешествующих
Туристы из России в минувшем году оказались на девятом месте среди туристов других стран по количеству путешествий, сообщает пресс-служба международной платежной системы Mastercard.
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«Энергомаш» прекратил производство двигателей для ракет «Протон-М»
НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск.
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Экономика
Орешкин: российская экономика может не дотянуть до 2022 года
Орешкин призвал правительство не увеличивать проблемы и не отодвигать их «на потом», иначе российская экономика не дотянет до 2022 года.
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Honor 20 Pro получил розово-фиолетовое цветовое оформление
Компания Honor всегда радует поклонников бренда новыми цветовыми решениями. На этот раз розово-фиолетовое оформление получил Honor 20 Pro.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Перевод книги израильского историка о постправде изменили из-за Крыма
Издательство «Синдбад» изменило в российском переводе несколько абзацев книги историка Юваля Ноя Харари «21 урок для XXI века», касающихся присоединения Крыма к России в 2014 году.
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Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
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Общество
Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га
Обновлено вчера в 02:58
Транспорт
В России могут сузить парковочные места
Обновлено вчера в 21:15
Политика
В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников
В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.
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Космос
Российские разгонные блоки «Фрегат‑М» отправили в Гвиану
Специалисты НПО Лавочкина отправили разгонные блоки «Фрегат‑М» в Гвианский космический центр (космодром Куру во Французской Гвиане), сообщает 22 июля пресс-служба Роскосмоса.
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Политика
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Происшествия
В Москве задержали представлявшихся полицейскими вымогателей
По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, четверых подозреваемых в возрасте от 29 до 33 лет обвиняют в похищении человека и вымогательстве.
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Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
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Кино
Появился трейлер «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом
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Культура
Гильдия киноактеров США намерена ввести правила съемок постельных сцен
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Происшествия
В Петербурге мужчина на гидроцикле врезался в теплоход
Мужчина на гидроцикле катался по Фонтанке в Санкт-Петербурге и ужасно хамил прохожим: обливал всех людей, которые передвигались по набережной.
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Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково»
Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.
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Происшествия
В МЧС рассказали о причине схода поезда с рельсов в Коми
На месте ведутся восстановительные работы.
Обновлено вчера в 09:40