Футбол
Сын Сульшера дебютировал в профессиональном футболе матчем против «МЮ»Sports.ru 04:44
Полузащитник «Кристиансунда» Ноа Сульшер дебютировал в профессиональном футболе в матче против «Манчестер Юнайтед» (0:1), который возглавляет его отец Оле-Гуннар Сульшер. 19-летний хавбек вышел на замену на 85-й минуте матча.
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Сын Сульшера дебютировал в профессиональном футболе в матче против «Манчестер Юнайтед»
Спорт-Экспрессвчера в 17:21
«Манчестер Юнайтед» победил «Кристиансунд». Против команды Сульшера сыграл его 19-летний сын
Sport24.ruвчера в 15:00
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:56, Ашберн
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