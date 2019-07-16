«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов. Итальянский клуб одержал победу во встрече со счетом 2:1.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".

Общество Футболист Смолов натер морковку на лицо Бузовой На протяжении нескольких секунд спортсмен натирал морковь, пытаясь попасть в рот Бузовой, однако большая часть плода все же оказалась на ее лице.

Происшествия Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина – бывших членов правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которым вменяется эпизод мошенничества, они объявлены в международный розыск, следует из официальной базы суда, это подтвердил РИА Новости и адвокат одного из фигурантов.

Политика Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".

Политика Лавров оценил перспективы отношений РФ и США В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Политика ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17 Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Происшествия Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые места комплексов С-400 Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.

Шоу-бизнес Николь Кидман поделилась интересным секретом своей молодости Николь Кидман недавно рассказала о своем секрете молодости. Все, конечно, ждали исповеди и пластике и инъекциях, но не случилось.

Экономика «Виктор Черномырдин» не успел пройти ледовые испытания Дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" не может пройти ледовые испытания из-за отсутствия льда требуемых характеристик.

Происшествия В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Политика Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.

Футбол «Оренбург» заполучит защитника «Сампдории» Центральный защитник "Сампдории" Лоренцо Шимич готовится стать игроком "Оренбурга".

Происшествия Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.

Армия и оружие Германские СМИ призывают дать отпор «российской агрессии» Россия не откажется от своих новых ракет, которые якобы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не будет его спасать, поэтому на Западе необходимо забыть про ДРСМД и дать отпор "российской агрессии".

Происшествия В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Политика Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".