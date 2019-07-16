Футбол
«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионовSportbox.RU вчера в 23:43
«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов. Итальянский клуб одержал победу во встрече со счетом 2:1.
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Сын Диего Симеоне помог «Фиорентине» победить «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов
Sport24.ruвчера в 23:29
Международный кубок чемпионов: топ-клубам предстоит ответить на важные вопросы
LiveSport.ruвчера в 05:26
Гол сына Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 23:04
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Футболист Смолов натер морковку на лицо Бузовой
На протяжении нескольких секунд спортсмен натирал морковь, пытаясь попасть в рот Бузовой, однако большая часть плода все же оказалась на ее лице.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина – бывших членов правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которым вменяется эпизод мошенничества, они объявлены в международный розыск, следует из официальной базы суда, это подтвердил РИА Новости и адвокат одного из фигурантов.
Обновлено в 01:21
Политика
Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин
Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие
Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Политика
ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17
Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено вчера в 12:48
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 01:34
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено вчера в 00:19
Шоу-бизнес
Николь Кидман поделилась интересным секретом своей молодости
Николь Кидман недавно рассказала о своем секрете молодости. Все, конечно, ждали исповеди и пластике и инъекциях, но не случилось.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
«Виктор Черномырдин» не успел пройти ледовые испытания
Дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" не может пройти ледовые испытания из-за отсутствия льда требуемых характеристик.
Обновлено вчера в 05:58
Футбол
Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика
Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке
Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
«Оренбург» заполучит защитника «Сампдории»
Центральный защитник "Сампдории" Лоренцо Шимич готовится стать игроком "Оренбурга".
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие
Германские СМИ призывают дать отпор «российской агрессии»
Россия не откажется от своих новых ракет, которые якобы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не будет его спасать, поэтому на Западе необходимо забыть про ДРСМД и дать отпор "российской агрессии".
Обновлено в 01:07
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не представляются
Сотрудники Росгвардии не обязаны представляться, когда обращаются к гражданам.
Обновлено вчера в 13:26
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Политика
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В США предъявили обвинения 22 бандитам за серию жестоких расправ
Суд в США предъявил обвинения 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает USA Today.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36