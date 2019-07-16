Футбол
Сын Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару»Чемпионат 00:08
В рамках Международного кубка чемпионов на стадионе «СитГик» в городе Бриджвью (США) состоялся матч между «Фиорентиной» и «Гвадалахарой». Встречу обслуживал американский судья Рубиэль Васкес. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Винченцо Монтеллы.
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