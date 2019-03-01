Футбол
Сын Шипулина не захотел пожимать руку ДзюбеSoccer.ru 15:00
Сегодня бывший биатлонист Антон Шипулин не только подарил форварду "Зенита" Артему Дзюбе лыжи, но и познакомил со своим 3-летним сыном Димой. Впрочем, мальчик наотрез отказался пожимать руку футболисту. Он объяснил это так: Я не хочу с ним.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:30, Ашберн
Происшествия
Названы причины крупного пожара в дагестанском селе
Обновлено в 16:58
Происшествия
В сети появилось видео задержания бойца ММА Александра Емельяненко
В сети появилась видеозапись задержания российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.
Обновлено в 15:29
Общество
Бывшая жена депутата Госдумы требует закрыть рестораны для «быдла»
Бывшая жена депутата Государственной думы, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Виталия Южилина — Илона Столье считает, что посетители «элитных» заведений должны быть избавлены от «лицезрения быдла».
Обновлено в 15:09
Происшествия
Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко
За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено в 16:05
Политика
Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США
Правительство Канады заявило в пятницу, 1 марта, о том, что оно позволит провести слушание по вопросу об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США, сообщает CNBC News со ссылкой на официальное заявление канадского МИД.
Обновлено в 16:11
Политика
Константинополь отказался от всеправославного обсуждения темы Украины
Константинопольский патриархат не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос, говорится в ответе патриарха Варфоломея на соответствующее письмо антиохийского патриарха Иоанна.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено в 08:03
Единоборства
Крокоп перенес инсульт и завершил карьеру
Обновлено в 17:12
Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»
Судьи рассматривали иск о возмещении ущерба, который якобы был нанесен "Нафтогазу" Россией в связи с "незаконной экспроприацией активов группы в Крыму".
Обновлено в 12:43
Политика
Лукашенко вспомнил о злости на Медведева из-за Абхазии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему не стал следовать примеру Москвы и признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 11:48
Политика
Мадуро приказал перенести офис PDVSA в Москву
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести офис национальной нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Вор в законе Джемал Микеладзе скончался в Италии
Обновлено в 05:24
Авто
УАЗ выпустил обновлённую версию внедорожника «Хантер»
Вышла обновлённая версия внедорожника «Хантер» от Ульяновского автомобильного завода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Обновлено в 07:48
Экономика
Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих
Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Освобожденный Пакистаном индийский пилот вернулся на родину
Индийский военный пилот, которого ранее 1 марта власти Пакистана передали правительству Нью-Дели, вернулся на родину через единственный действующий между странами пограничный пункт «Вага».
Обновлено в 11:37
Футбол
Трабукки отвечает на обвинения
Футбольный агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" рассказывает о войне компроматов, в центре которой он оказался.
Обновлено в 15:30
Общество
Подросток из Германии попросил Путина о помощи
Леон Бергфельд - сын Сони и Маркуса Бергфельд, сбежавших из Германии в Россию, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Обновлено в 09:57
Общество
The Bell: после вспышки дизентерии компании, связанные с Пригожиным, с начала года получили контракты на поставку питания на 10 млрд рублей
Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, с начала 2019 года получили контракты на поставку питания в детские учреждения и больницы на сумму 10 миллиардов рублей, сообщает The Bell со ссылкой на госзакупки и данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 11:46
Общество
Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки
Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Происшествия
СКР назвал две причины гибели группы Дятлова
К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Политика
ЕС запретил Польше строить канал рядом с Калининградской областью
Евросоюз потребовал от Варшавы отложить строительство канала через Вислинскую косу, который должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем.
Обновлено в 15:08
Футбол
Вратарь «МЮ» попал в Книгу рекордов Гиннесса
В присутствии представителя Книги рекордов Гиннесса 32-летний аргентинец 20 раз попал в ворота с центра поля за минуту.
Обновлено в 11:03
Авто
Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями
Чтобы вы заранее знали, от каких машин стоит держаться подальше, эксперты журнала «За рулем» опросили автовладельцев и назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями.
Обновлено в 05:59
Общество
Появились фотографии новых вагонов купе
Обновлено вчера в 11:25
Космос
На МКС отправят манекен главной героини фильмов «Чужой»
Манекен главной героини знаменитой серии научно-фантастических фильмов "Чужой" — Эллен Рипли — отправится 2 марта на беспилотном корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию.
Обновлено в 09:45
Культура
Юная екатеринбурженка стала участницей проекта «Голос. Дети»
Ученица Лицея N 100 Орджоникидзевского района стала участницей шоу «Голос дети».
Обновлено в 07:20
Происшествия
ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе
В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Школьница умерла в приемном покое психбольницы в Калининграде
Ученица девятого класса скончалась в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный на окраине Калининграда, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
Обновлено в 03:54