Футбол

Сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»Евро-футбол.ру 06:12

Сын известного в прошлом бразильского футболиста Роналдиньо Жоао Мендес подписал контракт с "Крузейро".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сын Роналдинью будет играть за «Крузейро»

Матч ТВ06:18

«Крузейро» подписал контракт с 14-летним сыном Рональдиньо

Sport24.ru04:10

Сын Роналдиньо подписал контракт с бразильским клубом

Газета.Ru04:42

«Крузейро» заключил контракт с 14-летним сыном Роналдиньо

Soccer.ru04:29

14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»

Чемпионат04:25

14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»

Советский спорт04:58

«Крузейру» подписал контракт с 14-летним сыном Роналдинью

Спорт-Экспресс03:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Авто

Назван ТОП-5 дизельных кроссоверов до 800 000 рублей

Обновлено в 03:35
Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции в середине ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика

Сторонников ПЦУ не допустят на Божественную литургию в Иерусалиме

Иерусалимский патриархат не допустит на Божественную литургию посланников так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 06:15
Политика

Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии

Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Политика

Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко

Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Энергетика

Правительство и нефтяники договорились о заморозке цен

Компании обязуются продлить заморозку цен на топливо на второй квартал 2019 года (апрель-июнь) и не будут до конца года повышать цены выше инфляции.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку

Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди

Обновлено вчера в 08:08
Политика

МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией

Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика

В США пригрозили последствиями за арест Гуаидо

«Арест Хуана Гуаидо приведёт к очень серьёзным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

Украинский суд признал переименование УПЦ незаконным

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Долженкова и признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта о принудительном переименовании Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 07:26
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Религия

7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

События Благовещения описаны апостолом Лукой.
Обновлено в 06:32
Футбол

Игроки «Спартака» получают баллы. Худшие оплачивают ужин

Игроки, набравшие меньше всего баллов, оплачивают командный ужин в ресторане.
Обновлено в 02:49
Общество

В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев

Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Обновлено в 06:56
Политика

В Крыму призвали США прекратить следить за полуостровом

Властям США давно следует прекратить слежку за Крымом, заявил депутат парламента республики Иван Шонус.
Обновлено в 04:47
Общество

Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено 04 апреля в 05:08
Политика

Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты

Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Лавров: Россия никогда не выбирала сторону конфликта в Ливии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри заявил, что Россия никогда не пыталась ставить на кого-то в ливийском конфликте.
Обновлено в 07:35
Политика

Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении

Бжезински рассказала о поведении Трампа во время дискуссии о бывшем вице-президенте и возможном кандидате в президенты США от Демократической партии Джо Байдене, которого обвинили в неподобающем поведении семь женщин, сообщает издание.
Обновлено в 02:35
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Культура

В «Зодиаке» прошел поэтический вечер, посвященный творчеству Чуковского

29 марта в клубе «Зодиак» состоялся литературный поэтический вечер, который был посвящен детскому писателю Корнею Чуковскому, на произведениях которого выросло несколько поколений наших соотечественников.
Обновлено вчера в 12:12
Авто

Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35

Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35 4Matic.
Обновлено вчера в 10:43
Политика

Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:38
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Общество

Сахалинцы на пикетах требуют освободить косаток из «китовой тюрьмы»

Жители Сахалина вышли в субботу на одиночные пикеты за освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщили РИА Новости в общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".
Обновлено в 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роналдиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крузейро
Спортивный клуб
Бразильский спортивный клуб из города Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс, наиболее известный выступлениями своей футбольной команды. Один из самых титулованных клубов Бразилии. Выступает на стадионе «Минейран». Самое жёсткое соперничество происходит с командой «Атлетико Минейро».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное