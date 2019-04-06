Футбол
Сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»Евро-футбол.ру 06:12
Сын известного в прошлом бразильского футболиста Роналдиньо Жоао Мендес подписал контракт с "Крузейро".
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Авто
Назван ТОП-5 дизельных кроссоверов до 800 000 рублей
Обновлено в 03:35
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции в середине ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика
Сторонников ПЦУ не допустят на Божественную литургию в Иерусалиме
Иерусалимский патриархат не допустит на Божественную литургию посланников так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 06:15
Политика
Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии
Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Политика
Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко
Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Энергетика
Правительство и нефтяники договорились о заморозке цен
Компании обязуются продлить заморозку цен на топливо на второй квартал 2019 года (апрель-июнь) и не будут до конца года повышать цены выше инфляции.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку
Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика
В США пригрозили последствиями за арест Гуаидо
«Арест Хуана Гуаидо приведёт к очень серьёзным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Украинский суд признал переименование УПЦ незаконным
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Долженкова и признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта о принудительном переименовании Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 07:26
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Религия
7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
События Благовещения описаны апостолом Лукой.
Обновлено в 06:32
Футбол
Игроки «Спартака» получают баллы. Худшие оплачивают ужин
Игроки, набравшие меньше всего баллов, оплачивают командный ужин в ресторане.
Обновлено в 02:49
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Обновлено в 06:56
Политика
В Крыму призвали США прекратить следить за полуостровом
Властям США давно следует прекратить слежку за Крымом, заявил депутат парламента республики Иван Шонус.
Обновлено в 04:47
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено 04 апреля в 05:08
Политика
Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты
Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Лавров: Россия никогда не выбирала сторону конфликта в Ливии
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри заявил, что Россия никогда не пыталась ставить на кого-то в ливийском конфликте.
Обновлено в 07:35
Политика
Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении
Бжезински рассказала о поведении Трампа во время дискуссии о бывшем вице-президенте и возможном кандидате в президенты США от Демократической партии Джо Байдене, которого обвинили в неподобающем поведении семь женщин, сообщает издание.
Обновлено в 02:35
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Культура
В «Зодиаке» прошел поэтический вечер, посвященный творчеству Чуковского
29 марта в клубе «Зодиак» состоялся литературный поэтический вечер, который был посвящен детскому писателю Корнею Чуковскому, на произведениях которого выросло несколько поколений наших соотечественников.
Обновлено вчера в 12:12
Авто
Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35 4Matic.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:38
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Общество
Сахалинцы на пикетах требуют освободить косаток из «китовой тюрьмы»
Жители Сахалина вышли в субботу на одиночные пикеты за освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщили РИА Новости в общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".
Обновлено в 07:25