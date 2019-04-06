Футбол
14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»Чемпионат 04:25
Жоао Мендес, сын бывшего игрока сборной Бразилии Роналдиньо, подписал контракт с «Крузейро». Соглашение 14-летнего игрока с клубом рассчитано на шесть лет. Сообщается, что Мендес будет выступать в составе юношеских команд «Крузейро».
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Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Общество
Появление «авторок» и «блогерок» в словарях отсрочили на десятилетия
Время для фиксации в языке слов «авторка» и «блогерка», за введение которых в употребление выступают феминистки, еще не пришло.
Обновлено в 07:43
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Валерия осталась без сил после юбилея Иосифа Пригожина
В начале апреля продюсер Иосиф Пригожин отмечал 50-летие. По случаю юбилея была организована шумная вечеринка на пятьсот гостей.
Обновлено в 07:56
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Приехали на матч с „Анжи“ с боевым настроением»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против "Анжи".
Обновлено в 06:58
Политика
Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите
Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Дочь Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении
Телеведущая отметил, что в связи с этим ей хочется поделиться историей о неподобающих объятиях Трампа в студии.
Обновлено в 07:25
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Происшествия
На трассе под Киевом взорвался автомобиль
Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Общество
Власти Крыма отказались от курортного сбора
Обновлено в 08:20
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Песков назвал цель встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Postimees рассказал об одной из целей встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 08:13
Транспорт
Шесть новых путепроводов построят в Петербурге до 2024 года
Шесть новых путепроводов будут построены в Санкт-Петербурге до 2024 года.
Обновлено в 06:33
Музыка
Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii
Новый альбом шведского диджея Avicii (Тима Берглинга), который скончался в апреле 2018 года, выйдет в июне этого года.
Обновлено в 06:43
Политика
В Донецк приехал координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш прибыл сегодня в Донецк с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Мешки с человеческими останками нашли в Петербурге
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе
В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
Обновлено в 07:10
Политика
В Крыму требуют, чтобы США прекратили «слежку» за полуостровом
Депутат крымского парламента Иван Шонус заявил, что американским властям пора прекратить "слежку" за Крымом.
Обновлено в 03:45
Политика
Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде
Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Происшествия
18 человек пострадали при столкновении прогулочных судов в Бельгии
Как сообщает агентство морских и прибрежных служб, в результате ЧП пострадали 18 человек. Инцидент произошел накануне вечером.
Обновлено в 02:56
Музыка
В Финляндии пройдет первый чемпионат по вязанию под хеви-метал
В финском городе Йоэнсуу пройдет первый в мире чемпионат по вязанию под музыку хеви-метал, пишет в субботу, 6 апреля, ТАСС.
Обновлено в 07:35