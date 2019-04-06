14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»Чемпионат 04:25

Жоао Мендес, сын бывшего игрока сборной Бразилии Роналдиньо, подписал контракт с «Крузейро». Соглашение 14-летнего игрока с клубом рассчитано на шесть лет. Сообщается, что Мендес будет выступать в составе юношеских команд «Крузейро».

Политика Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.

Общество Появление «авторок» и «блогерок» в словарях отсрочили на десятилетия Время для фиксации в языке слов «авторка» и «блогерка», за введение которых в употребление выступают феминистки, еще не пришло.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Шоу-бизнес Валерия осталась без сил после юбилея Иосифа Пригожина В начале апреля продюсер Иосиф Пригожин отмечал 50-летие. По случаю юбилея была организована шумная вечеринка на пятьсот гостей.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Авто Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.

Политика Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.

Политика Дочь Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении Телеведущая отметил, что в связи с этим ей хочется поделиться историей о неподобающих объятиях Трампа в студии.

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.

Происшествия На трассе под Киевом взорвался автомобиль Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.

Политика МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.

Происшествия Истребитель F-16 подстрелил сам себя Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.

Политика Песков назвал цель встречи Путина с президентом Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Postimees рассказал об одной из целей встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Музыка Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii Новый альбом шведского диджея Avicii (Тима Берглинга), который скончался в апреле 2018 года, выйдет в июне этого года.

Политика В Донецк приехал координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш прибыл сегодня в Донецк с рабочим визитом.

Происшествия В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.

Политика В Крыму требуют, чтобы США прекратили «слежку» за полуостровом Депутат крымского парламента Иван Шонус заявил, что американским властям пора прекратить "слежку" за Крымом.

Политика Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.

Происшествия 18 человек пострадали при столкновении прогулочных судов в Бельгии Как сообщает агентство морских и прибрежных служб, в результате ЧП пострадали 18 человек. Инцидент произошел накануне вечером.