Кино

Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериалеИзвестия вчера в 09:35

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул». Об этом в четверг, 30 мая, сообщил дядя 11-летнего Адама, глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.
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Сын главы Чечни Адам Кадыров снялся в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул»

Эхо Москвывчера в 15:31

Сын Кадырова снялся в турецком сериале. Его смотрят Эрдоган и Мадуро, а главе Чечни он не нравился, потому что там «очень много предательства»

Дождьвчера в 15:00

Сын Кадырова пошел в актеры. Он снялся в сериале «Воскресший Эртугрул»

Фонтанка.Рувчера в 07:28

В Чечне объяснили, как сын Кадырова получил роль в сериале

URA.Ruвчера в 08:41

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

РИА Новостивчера в 07:34

Р. Кадыров: «Сериал „Эртугрул“ стал прекрасным противовесом голливудским боевикам»

Чеченская Республика Сегоднявчера в 12:59

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Интерфаксвчера в 06:46
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Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.
Обновлено в 00:00
Экономика

Суд арестовал активы братьев Ананьевых

Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение).
Обновлено вчера в 14:36
Футбол

Норвежский нападающий забил девять мячей в одном матче на ЧМ U20

9 из 12 забитых мячей на свой счет записал норвежский форвард австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холанн, которого было не остановить в этот день.
Обновлено в 01:55
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 21:43
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Наука

Определены прародители человеческой цивилизации

Ученые после ряда исследований узнали, кем были первые люди, которые поселились на африканском континенте тысячи лет назад.
Обновлено в 01:59
Гаджеты

Tianma на Computex 2019 показала новый гибкий 7,4-дюймовый экран

На Computex 2019 был показан гибкий AMOLED дисплей диагональю 7,4-дюйма с разрешением 3360х1440 пикселей.
Обновлено вчера в 12:35
Авто

Для ралли выпустят 350-сильную Lada Granta FL 4WD

В основе гоночной модели ляжет кузов LADA Granta FL.
Обновлено вчера в 03:31
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

В центре Иерусалима мужчина ранил ножом двух человек

Вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в историческом центре Иерусалима и был обезврежен израильскими полицейскими, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.
Обновлено в 00:34
Общество

Роскачество проверило детские коляски в России

Обновлено в 01:00
Общество

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено вчера в 12:06
Финансы

В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

«На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства», — заявила Орлова.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт экстренно сел в Волгограде

Самолёт «Победы», летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде.
Обновлено в 01:42
Баскетбол

«Торонто» победил «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА

В Торонто стартовала финальная серия плей-офф НБА между «Рэпторс» и действующими чемпионами «Уорриорз».
Обновлено в 02:09
Кино

Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите

Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года.
Обновлено 29 мая в 17:30
Армия и оружие

Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57

Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Экономика

Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд

Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Технологии

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено вчера в 21:27
Политика

Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»

Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Политика

Президент Туркмении подарил Медведеву щенка

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая, передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочери Сергея Лазарева

Обновлено вчера в 09:28
Общество

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
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Воскресший Эртугрул
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Сериал унесет зрителей в глубину истории, когда начала формироваться Великая Османская империя и расскажет о жизни Эртугрула, отца Османа I. Эртугрул был лидером клана тюрок-огузов из рода Кайы и прибыл в Анатолию из Мерва (Туркменистана) с 400 всадниками, чтобы помочь сельджукам Рума против византийцев. Эртугрул по праву считается отцом Османской империи. Этот воин благодаря своей храбрости, терпению и упорству начал великие завоевания, которые впоследствии сформировали Османскую империю. За время своего правления ему удалось завоевать всю западную часть Малой Азии, а его поколения правили империей на протяжении шести веков. Сериал расскажет о великом переселении, о завоевании новых земель, об исторических походах и, конечно же, о любви.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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