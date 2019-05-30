Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериалеИзвестия вчера в 09:35
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул». Об этом в четверг, 30 мая, сообщил дядя 11-летнего Адама, глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.
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Сын главы Чечни Адам Кадыров снялся в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул»
Эхо Москвывчера в 15:31
Р. Кадыров: «Сериал „Эртугрул“ стал прекрасным противовесом голливудским боевикам»
Чеченская Республика Сегоднявчера в 12:59
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Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.
Обновлено в 00:00
Экономика
Суд арестовал активы братьев Ананьевых
Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение).
Обновлено вчера в 14:36
Футбол
Норвежский нападающий забил девять мячей в одном матче на ЧМ U20
9 из 12 забитых мячей на свой счет записал норвежский форвард австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холанн, которого было не остановить в этот день.
Обновлено в 01:55
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 21:43
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Наука
Определены прародители человеческой цивилизации
Ученые после ряда исследований узнали, кем были первые люди, которые поселились на африканском континенте тысячи лет назад.
Обновлено в 01:59
Гаджеты
Tianma на Computex 2019 показала новый гибкий 7,4-дюймовый экран
На Computex 2019 был показан гибкий AMOLED дисплей диагональю 7,4-дюйма с разрешением 3360х1440 пикселей.
Обновлено вчера в 12:35
Авто
Для ралли выпустят 350-сильную Lada Granta FL 4WD
В основе гоночной модели ляжет кузов LADA Granta FL.
Обновлено вчера в 03:31
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В центре Иерусалима мужчина ранил ножом двух человек
Вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в историческом центре Иерусалима и был обезврежен израильскими полицейскими, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.
Обновлено в 00:34
Общество
Роскачество проверило детские коляски в России
Обновлено в 01:00
Общество
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Транспорт
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено вчера в 12:06
Финансы
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
«На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства», — заявила Орлова.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт экстренно сел в Волгограде
Самолёт «Победы», летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде.
Обновлено в 01:42
Баскетбол
«Торонто» победил «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА
В Торонто стартовала финальная серия плей-офф НБА между «Рэпторс» и действующими чемпионами «Уорриорз».
Обновлено в 02:09
Кино
Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите
Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года.
Обновлено 29 мая в 17:30
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Экономика
Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»
Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву щенка
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая, передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочери Сергея Лазарева
Обновлено вчера в 09:28
Общество
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07