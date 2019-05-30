Кино

Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериалеNews.ru вчера в 07:38

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сын главы Чечни Адам Кадыров снялся в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул»

Эхо Москвывчера в 15:31

Сын Кадырова снялся в турецком сериале. Его смотрят Эрдоган и Мадуро, а главе Чечни он не нравился, потому что там «очень много предательства»

Дождьвчера в 15:00

Сын Кадырова пошел в актеры. Он снялся в сериале «Воскресший Эртугрул»

Фонтанка.Рувчера в 07:28

В Чечне объяснили, как сын Кадырова получил роль в сериале

URA.Ruвчера в 08:41

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

РИА Новостивчера в 07:34

Р. Кадыров: «Сериал „Эртугрул“ стал прекрасным противовесом голливудским боевикам»

Чеченская Республика Сегоднявчера в 12:59

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Интерфаксвчера в 06:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 00:57, Ашберн
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Экономика

Китай перестал покупать сою в США

Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 05:09
Политика

Миссия МВФ завершила работу на Украине

Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк».
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Штаб-квартиру ООН в Женеве возглавит россиянка

Штаб-квартиру Организации объединённых наций в Женеве возглавит гражданка России Татьяна Валовая.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол

Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20

Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24
Футбол

«Крылья Советов» выиграли первый стыковой матч в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде местный одноименный клуб в первом стыковом матче принимал самарские "Крылья Советов".
Обновлено вчера в 14:13
Политика

Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»

Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову возмутила просьба дизайнера не носить его вещи

В ходе разговора журналистка рассказала о том, что один из российских дизайнеров просил ее поговорить с Ольгой Бузовой и сказать, чтобы она больше не носила его вещи.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие

Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге

Ранее iReactor сообщал, что атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге. Общий вес корабля составляет около 19 тысяч тонн.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Наука

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено вчера в 01:01
Шоу-бизнес

Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми отдохнул у реки

Знаменитый шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выбрался на природу.
Обновлено вчера в 13:20
Общество

Издевательства над школьниками не прекратятся

Министр просвещения рассказала, переведут ли школы на пятидневную неделю, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:47
Кино

Улыбаются и машут: багуловая дорожка Забайкальского кинофестиваля-2019

Вечером 30 мая в Чите по багуловой дорожке перед торжественной церемонией открытия прошли гости VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие

В Госдепе заявили, что Иран выводит «Хизбаллу» из Сирии

В ходе брифинга Ортэгус использовала материалы американского издания The Washington Post, в котором утверждается, будто бы «полевые командиры «Хизбаллы» существенно урезали финансирование рядовых боевиков, так как меньше средств стало поступать из Ирана».
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Перми пять человек пострадали при столкновении двух автобусов

Пять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Дзержинском районе Перми, четверо из них госпитализированы в больницу, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.
Обновлено в 00:52
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено 29 мая в 14:55
Здоровье

В США выходили самого маленького в истории новорожденного

Стоит отметить, что на сегодняшний день это самый маленький ребенок, которого врачам удалось выходить.
Обновлено вчера в 09:38
Гаджеты

Компания Nokia готовит к презентации новый смартфон Wasp

На запланированной на 6 июня конференции в итальянском Милане ожидается презентация новых смартфонов от компании Nokia.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Петербургские суды рассматривают дела после облавы на мигрантов

В четверг, 30 мая, районные суды Санкт-Петербурга рассматривают дела о правонарушениях, которые связаны с нелегальным въездом и проживанием на территории Российский Федерации уроженцев Таджикистана и Узбекистана.
Обновлено вчера в 23:33
Кино

Что стоит посмотреть в кино в выходные

30 мая, с выходом в прокат ленты «Годзилла 2: Король монстров», на большие экраны возвращаются самый известный японский кайдзю и его соперники.
Обновлено вчера в 18:26
Футбол

Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата

Обновлено вчера в 18:07
Здоровье

ВОЗ призвала усилить борьбу с употреблением табака

Обращение приурочено ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.
Обновлено вчера в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Воскресший Эртугрул
Diriliş Ertuğrul, сериал, 2014–2019
Сериал унесет зрителей в глубину истории, когда начала формироваться Великая Османская империя и расскажет о жизни Эртугрула, отца Османа I. Эртугрул был лидером клана тюрок-огузов из рода Кайы и прибыл в Анатолию из Мерва (Туркменистана) с 400 всадниками, чтобы помочь сельджукам Рума против византийцев. Эртугрул по праву считается отцом Османской империи. Этот воин благодаря своей храбрости, терпению и упорству начал великие завоевания, которые впоследствии сформировали Османскую империю. За время своего правления ему удалось завоевать всю западную часть Малой Азии, а его поколения правили империей на протяжении шести веков. Сериал расскажет о великом переселении, о завоевании новых земель, об исторических походах и, конечно же, о любви.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное