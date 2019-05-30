Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериалеNews.ru вчера в 07:38
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
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Сын главы Чечни Адам Кадыров снялся в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул»
Эхо Москвывчера в 15:31
Р. Кадыров: «Сериал „Эртугрул“ стал прекрасным противовесом голливудским боевикам»
Чеченская Республика Сегоднявчера в 12:59
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Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Миссия МВФ завершила работу на Украине
Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк».
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Штаб-квартиру ООН в Женеве возглавит россиянка
Штаб-квартиру Организации объединённых наций в Женеве возглавит гражданка России Татьяна Валовая.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол
Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20
Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор
Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24
Футбол
«Крылья Советов» выиграли первый стыковой матч в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде местный одноименный клуб в первом стыковом матче принимал самарские "Крылья Советов".
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»
Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову возмутила просьба дизайнера не носить его вещи
В ходе разговора журналистка рассказала о том, что один из российских дизайнеров просил ее поговорить с Ольгой Бузовой и сказать, чтобы она больше не носила его вещи.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге
Ранее iReactor сообщал, что атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге. Общий вес корабля составляет около 19 тысяч тонн.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Наука
К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков
В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено вчера в 01:01
Шоу-бизнес
Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми отдохнул у реки
Знаменитый шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выбрался на природу.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Издевательства над школьниками не прекратятся
Министр просвещения рассказала, переведут ли школы на пятидневную неделю, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:47
Кино
Улыбаются и машут: багуловая дорожка Забайкальского кинофестиваля-2019
Вечером 30 мая в Чите по багуловой дорожке перед торжественной церемонией открытия прошли гости VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие
В Госдепе заявили, что Иран выводит «Хизбаллу» из Сирии
В ходе брифинга Ортэгус использовала материалы американского издания The Washington Post, в котором утверждается, будто бы «полевые командиры «Хизбаллы» существенно урезали финансирование рядовых боевиков, так как меньше средств стало поступать из Ирана».
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Перми пять человек пострадали при столкновении двух автобусов
Пять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Дзержинском районе Перми, четверо из них госпитализированы в больницу, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.
Обновлено в 00:52
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено 29 мая в 14:55
Здоровье
В США выходили самого маленького в истории новорожденного
Стоит отметить, что на сегодняшний день это самый маленький ребенок, которого врачам удалось выходить.
Обновлено вчера в 09:38
Гаджеты
Компания Nokia готовит к презентации новый смартфон Wasp
На запланированной на 6 июня конференции в итальянском Милане ожидается презентация новых смартфонов от компании Nokia.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Петербургские суды рассматривают дела после облавы на мигрантов
В четверг, 30 мая, районные суды Санкт-Петербурга рассматривают дела о правонарушениях, которые связаны с нелегальным въездом и проживанием на территории Российский Федерации уроженцев Таджикистана и Узбекистана.
Обновлено вчера в 23:33
Кино
Что стоит посмотреть в кино в выходные
30 мая, с выходом в прокат ленты «Годзилла 2: Король монстров», на большие экраны возвращаются самый известный японский кайдзю и его соперники.
Обновлено вчера в 18:26
Футбол
Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье
ВОЗ призвала усилить борьбу с употреблением табака
Обращение приурочено ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.
Обновлено вчера в 09:25