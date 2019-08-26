Футбол
Lenta.ruСын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»
Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте FootballJoe.
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Сын Месси отпраздновал гол «Бетиса» в матче с «Барселоной». Суарес потроллил ребенка
Спорт-Экспрессвчера в 10:20
Сын Месси праздновал гол «Барсы», которого не было. Реакция Суареса — бесценна
Sport24.ruвчера в 14:45
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
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В российском МИД опровергли слова сенатора США об отказе в визе
В российском МИД прояснили ситуацию вокруг американского сенатора Рона Джонсона, по словам которого, ему якобы отказали в выдаче визы РФ.
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В России штрафы за нарушение ПДД могут разрешить обжаловать онлайн
Минкомсвязи планирует в 2020 году запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) через единый портал госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Максима Паршина.
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Политика
Эрдогану покажут истребитель Су-57 на МАКС-2019
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомится с новейшим российским истребителем пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) во вторник, 27 августа, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.
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Укус комара привел к остановке сердца у женщины
В английском городе Дагенхам у женщины на три минуты остановилось сердце после укуса комара. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
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В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в Жуковском.
РИА Новости 05:14
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Huawei планирует установить ОС «Аврора» на свои планшеты
Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты.
ITZine.ru 00:39
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Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Общество
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 13:11
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Этапы российской программы освоения Луны получили названия
Три этапа получили названия "Вылазка", "Форпост" и "База".
ТАСС 00:14
Армия и оружие
Серийное производство беспилотников «Охотник» начнется после 2024 года
Серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" начнется в России после 2024 года, сейчас проходят успешные испытания машины, сообщил РИА Новости во вторник в первый день работы МАКС-2019 вице-премьер РФ Юрий Борисов.
РИА Новости 03:27
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Верховный суд помог пациенту без диагноза
Верховный суд напомнил: именно Якутская городская больница № 2 должна доказать отсутствие своей вины в причинении пациентке вреда здоровью и морального вреда (ст. 151, 1064 ГК, Постановление Пленума ВС от 20 декабря 1994 г. № 10 и от 26 января 2010 г. № 1). Однако нижестоящие суды неправомерно возложили бремя доказывания на истца.
Право.ру вчера в 03:23
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ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
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Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море
Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля.
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Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 08:58
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Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны — члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.
РИА Новости вчера в 22:36
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34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
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В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
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Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки
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Армия и оружие
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Заметили на премии и супермоделей Беллу и Джиджи Хадид. Тейлор Свифт в удлиненном цветном пиджаке в стиле Versace и Карди Би.
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Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире
В сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".
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Владимир Путин обсудил с Радием Хабировым ситуацию в Башкирии
В Москве состоялась рабочая встреча Владимира Путина с врио Главы РБ Радием Хабировым.
Общественная электронная газета вчера в 09:00
Армия и оружие
Эрдоган: «Сухопутные части ВС Турции войдут в восточную Сирию»
Rusturkey.com вчера в 07:33
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Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа
Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа.
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В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
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