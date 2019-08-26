Футбол

Lenta.ruLenta.ruСын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»

Барселона — Бетис
5 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
15′
Набиль Фекир
Жерар Пике
32′
Антуан Гризманн
41′
Антуан Гризманн
50′
Карлес Перес
56′
Жорди Альба
60′
62′
Кристиан Тельо
Вильфрид Каптум
62′
Андрес Гуардадо
Хоакин Санчес
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
73′
75′
Серхио Каналес
Диего Лаинес
Артуро Видаль
77′
Карлес Перес
Анссумане Фати
78′
79′
Лорен Морон
Рафинья Алькантара
Хуниор Фирпо
81′
90′
Вильям Карвалью
Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте FootballJoe.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сын Месси праздновал гол «Барсы», которого не было. Реакция Суареса — бесценна

Sport24.ru14:45

Сын Месси порадовался промаху игрока «Барселоны»

ProstoProSport13:17

«Барселона» впервые победила в Примере без Месси и Суареса

Бомбардир.рувчера в 17:38

Сын Месси отпраздновал гол «Бетиса» в матче с «Барселоной». Суарес потроллил ребенка

Спорт-Экспресс10:20

«Барселона» впервые смогла выиграть в Ла Лиге без Месси и Суареса

Газета.Ruвчера в 18:59

Сын Месси порадовался промаху игрока «Барселоны»

Чемпионат12:26

«Барса» впервые победила в Ла Лиге без Месси и Суареса в составе

Sports.ruвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 18:41, Ашберн
Происшествия

Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком

Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Экономика

Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег

Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 12:06
Кино

Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов

Экспресс газета 10:10
Космос

Зафиксировано увеличение яркости окружения звезды в соседней галактике

Ин-спейс.ру 11:00
Экономика

Брянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей

За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд.
REGNUM 08:25
Политика

Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах»

Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.
Газета.Ru 18:31
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации сотрудников

Росгвардия ознакомится с законопроектом о внешней идентификации ее сотрудников в общественных местах при выполнении ими профессиональных обязательств.
Политическая Экспертиза вчера в 04:10
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Газета.Ru 04:40
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия 09:28
Общество

Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах

Коммерсантъ 15:08
Происшествия

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

Известия 16:41
Политика

Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Гаджеты

Dell представила два новых ноутбука под управлением Chrome OS

В ноутбуке трансформере установлен 13,3-дюймовый дисплей разрешением Full HD, а в классической модели диагональ экрана составляет 14-дюймов и он будет доступен в разрешении HD и Full HD, причем при максимальном разрешении дисплея будет использоваться сенсорная матрица.
Astera 12:49
Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

ТАСС вчера в 23:30
Технологии

Новые тарифы «МегаФона» объединяют телевидение, домашний интернет и мобильную связь

Оператор «МегаФон» совместно NetByNet запустил линейку тарифов «Объединяй!», в которых собраны мобильная связь, широкополосный доступ в интернет и цифровое телевидение.
Dgl.ru 16:10
Политика

Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Авто

Китайская марка GAC запустила продажи дешёвого аналога Toyota Camry

Новая модель от китайской компании создана как более доступный вариант бизнес-седана Toyota Camry.
Газета DAILY 14:01
Общество

Узнай, умеешь ли ты выходить из зоны комфорта по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля) Овны не против стабильности, с годами все больше и больше стремятся к ней, но для них совсем не сложно выйти из зоны комфорта, чтобы сделать свое существование еще лучше.
WMJ.ru вчера в 17:00
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Экономика

Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян

Ранее эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития выяснили, что в России по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работают 56,8%. Исследование показало, что только 11% респондентов имеют высококачественное образование, а 34% — образование, которое можно оценить выше среднего.
РБК 18:13
Финансы

Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".
Московский Комсомолец 15:56
Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Общество

Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков

Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.
Газета.Ru 17:26
Политика

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.
Известия 11:50
Экономика

На российский шельф могут пустить частные компании

На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития.
BFM.ru 13:02
Армия и оружие

CША пока не решили, кому передадут предназначавшиеся для Турции F-35

News.ru 14:56
Хоккей

Кудашов: Белов только начал набирать форму после травмы

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Алексей Кудашов сообщил, что защитник Антон Белов только начал набирать форму после серьезной травмы.
РИА Новости 15:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное