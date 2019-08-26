Футбол
Lenta.ruСын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»
Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте FootballJoe.
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Происшествия
В сирийской Латакии прогремел взрыв
По информации телеканала, в результате взрыва нанесён небольшой материальный ущерб.
REGNUM 16:47
Армия и оружие
Дипломат назвал причину испытаний под Северодвинском
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Футбол
Интер — Лечче 4:0
Sports.ru 14:49
Происшествия
В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
RT на русском 16:27
Общество
Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить $572 млн за стимулирование опиоидного кризиса
Суд в американском штате Оклахома в понедельник обязал компанию Johnson & Johnson выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса в Соединенных Штатах.
ТАСС 16:45
Общество
В Тамбове умер старейший подводник России
Ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин умер в Тамбове на 106-м году жизни.
ТАСС 05:12
Армия и оружие
Фронт ПОЛИСАРИО: Процесс урегулирования по Западной Сахаре заходит в тупик
Фронт ПОЛИСАРИО видит риски того, что процесс урегулирования по Западной Сахаре, проходящий под эгидой ООН и Африканского союза, может зайти в тупик.
REGNUM 16:59
Шоу-бизнес
Особенный сын Бледанс сходил на свидание с дочерью Бони
Тридцатидевятилетняя Виктория Боня вместе с дочерью, семилетней Анджелиной-Летицией, постоянно проживает в Монако, однако в настоящее время они гостят в Москве.
Московский Комсомолец 07:33
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Технологии
Гостям авиасалона покажут опытные образцы самолетов
Посетители авиасалона могут увидеть опытные образцы этого воздушного судна, принимающие участие в программе сертификационных испытаний.
Вечерняя Москва 15:19
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Политика
Меланья Трамп поцеловала Трюдо после поцелуя мужа с женой Макрона
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья поцеловала премьер-министра Канады Джастина Трюдо после того, как её супруг и первая леди Франции обменялись поцелуями.
REGNUM 03:18
Космос
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Корреспондент агентства РИА Новости из Центра управления полетами проинформировал о том, что космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится российский антропоморфный робот «Федор» не смог в запланированный срок состыковаться с Международной космической станцией (МКС).
Журналистская правда 24 августа в 02:00
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Общество
Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна
Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.
Росбалт 14:20
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от покойного Игоря Малашенко
44-летняя вдова Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что у нее и покойного мужа будет дочь — Евгения Игоревна Малашенко.
MOS.news 10:21
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Общество
Автор «Супрематического креста» в Екатеринбурге призвал к диалогу
Художник Покрас Лампас призвал к дискуссии, чтобы найти компромиссное решение по своей работе «Супрематический крест».
REGNUM 03:59
Политика
Оппозиция Абхазии имеет высокие шансы на победу
25 августа в Абхазии состоялись седьмые выборы президента, однако ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, в связи с чем в республике пройдет второй тур голосования, который назначен 8 сентября.
Газета.Ru 13:25
Авто
Lada стала самым популярным автомобилем на Украине
Стало известно, что за все время независимости самыми популярными машинами на Украине оказались модели Lada.
Тарантас Ньюс 13:42
Волейбол
Россиянки уступили Германии на чемпионате Европы
Советский спорт 13:51