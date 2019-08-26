Футбол
Lenta.ruСын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»
Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте FootballJoe.
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Сын Месси отпраздновал гол «Бетиса» в матче с «Барселоной». Суарес потроллил ребенка
Спорт-Экспрессвчера в 10:20
Сын Месси праздновал гол «Барсы», которого не было. Реакция Суареса — бесценна
Sport24.ruвчера в 14:45
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Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Российская газета 00:07
Футбол
Эриксен останется в «Тоттенхэме» до следующего сезона
Полузащитник английского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен останется в составе "шпор" на ближайший сезон.
Газета.Ru 03:28
Футбол
ФК «Краснодар» настроен на реванш с греческим «Олимпиакосом»
Главный тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев, отвечая на вопросы журналистов и болельщиков рассказал, что в ответном матче с греческим «Олимпиакосом» краснодарский клуб рассчитывает на реванш.
Коммерсантъ Краснодар 02:11
Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Общество
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Здоровье
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса, проведя своевременную операцию.
Ugpressa.ru 00:25
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Авто
Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга
Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды.
Motor вчера в 11:20
Происшествия
В Томске получил гражданство мужчина, 13 лет считавшийся умершим
Томские полицейские помогли мужчине получить паспорт гражданина РФ и аннулировать недостоверную запись о его гибели тринадцать лет назад.
Российская газета 02:37
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Экономика
«Россиум» Романа Авдеева может совершить сделку года на офисном рынке
Концерн «Россиум» может купить у турецкого холдинга Renaissance Development площади в офисной части многофункционального комплекса Neva Towers в деловом центре «Москва-сити», рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам переговоров.
Ведомости вчера в 17:47
Экономика
В России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ
В документе уточняется, что объемы допустимых для ввоза в Россию озоноразрушающих веществ в 2019 году будут распределяться между заявителями с учетом практики предыдущих лет.
РИА Новости 03:02
Футбол
Адебайор перешел в турецкий клуб «Кайсериспор»
35-летний Африканец перешел в этот клуб бесплатно, являясь свободным агентом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2020 года.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:48
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности
Полицейские в Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство, совершенное в 1993 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости 03:22
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс вчера в 17:31
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Общество
В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов
В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуированы восемь человек.
RT на русском вчера в 21:35
Политика
Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне
Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Вечерняя Москва вчера в 11:59
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Авто
Автомобили Lada стали самыми популярными на Украине
За последние 18 лет продажи автомобилей Lada составили порядка 1 млн единиц, что составляет почти 25% автопарка страны.
SpeedMe 01:57
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Теннис
Теннис. Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова не сумела выйти во второй круг US Open.
Bookmaker-ratings.ru 00:02