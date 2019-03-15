Сын Мальдини впервые получил вызов в сборную Италии U18Чемпионат 06:00

Даниэль Мальдини, сын бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини, получил вызов в сборную Италии для футболистов младше 18 лет на товарищеский матч с Нидерландами, который состоится 22 марта, сообщает Football Italia.

Происшествия Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Происшествия У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Спорт Хованцев психанул из-за вопросов о составе сборной по биатлону Наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отказался назвать спортсменов, которые представят сборную России в эстафетных гонках на чемпионате мира в Швеции, передает "Чемпионат.com".

Здоровье В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии Лекарство от внезапной смерти В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.

Футбол В сеть попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов В Интернет попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, котороая должна была состояться 15 марта, сообщает "Советский спорт".

Политика В Анкаре сообщили о новом переносе визита Лаврова в Турцию Визит министра иностранных дел России в Анталью, который был запланирован на 18 марта, перенесен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИД Турции.

Происшествия «Аэрофлот» не исключил отказа от покупки Boeing 737 Max для «Победы» Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») может отказаться от покупки Boeing 737 Max, если американский производитель не решит проблемы с этими самолетами до ноября.

Происшествия Похороны Малашенко пройдут 18 марта на Троекуровском кладбище Похороны медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании в возрасте 64 лет, пройдут на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 18 марта, сообщил РИА Новости главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Политика Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины Президент Украины Петр Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны.

Политика Посол России в Минске ответил на критику МИД Белоруссии Посол России в Минске Михаил Бабич ответил на критику пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, подчеркнув, что Москва спокойно относится к высказываниям подобного рода.

Политика В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.

Экономика Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.

Политика В «Аэрофлоте» сообщили о решении проблемы с визами США для экипажей Проблема с американскими визами для экипажей "Аэрофлота" решена, визы выдаются в полном объеме, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

Происшествия В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома» В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина.

Общество Минздрав поддержал идею убрать алкоголь с открытых полок в магазинах Министерство здравоохранения России поддержало инициативу ограничить открытую выкладку алкоголя на полках в магазинах, сообщают СМИ со ссылкой на письмо замминистра Олега Салагая.

Происшествия Задержан советник губернатора Красноярского края Советник губернатора Красноярского края Антон Натаров задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Политика Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.

Политика США ввели визовые санкции против Международного уголовного суда Напомним, в октябре минувшего года советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон уже грозил Международному уголовному суду санкциями за начало расследования в отношении американских военных, подозреваемых в пытках граждан Афганистана.

Политика Экс-жена Грудинина опасается его депутатского мандата Глава подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин сможет использовать свою возможную депутатскую неприкосновенность во время бракоразводного процесса, опасается его экс-супруга Ирина.

Спорт Паралимпийский комитет России официально восстановил членство в МПК Решение о возвращении статуса полноценного члена МПК в международной организации приняли сегодня, 15 марта.

Политика МИД РФ призвал ЕС учесть свои интересы в вопросе «Северного потока-2» Евросоюзу следует принимать решения по проекту строительства газопровода «Северный поток-2» исходя из своих интересов, а не обслуживая чужую политику.