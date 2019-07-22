Футбол
Сын Лилиана Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию»РИА Новости 10:55
Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Нападающий подписал четырехлетний контракт с "Боруссией".
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