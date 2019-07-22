Футбол
Сын Лилиана Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию»РИА Новости 10:55
Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Нападающий подписал четырехлетний контракт с "Боруссией".
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УАЗ Патриот получит дизельный двигатель от Ford
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США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
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Хант пригрозил Ирану усилением военного присутствия у его берегов
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Москва закупит рекордное количество бордюра из гранита: на четырех тендерах планируется приобрести свыше 940 км ограждений на общую сумму 2,99 млрд руб.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие
Подведены итоги первого дня перемирия в Донбассе
В первый день перемирия в Донбассе зафиксированы семь нарушений, но тяжелое вооружение не использовалось.
Обновлено в 19:05
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
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«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов игрой против «Порту»
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В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
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Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42
Космос
Луна больше не актуальна. Nubia похвасталась снимком Большого Магелланова Облака, сделанным на камеру смартфона Nubia Z20
Инженеры Nubia не устояли перед искушением, и тоже попрактиковались в фотографировании естественного спутника Земли (во время полного солнечного затмения), для чего использовали не анонсированный пока флагман Nubia Z20.
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