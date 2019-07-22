Футбол

Сын Лилиана Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию»РИА Новости 10:55

Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Нападающий подписал четырехлетний контракт с "Боруссией".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Менхенгладбахская «Боруссия» приобрела Маркуса Тюрама

Sport24.ru11:52

Сын Тюрама стал игроком «Боруссии» Менхенгладбах (фото)

Советский спорт12:21

Сын Тюрама перешел из «Генгама» в «Боруссию» из Менхенгладбаха

Sportbox.RU10:54

Сын Лилиана Тюрама стал игроком мёнхенгладбахской «Боруссии»

Чемпионат11:24

Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе Тюрама

Спорт-Экспресс11:11

Сын Тюрама перешел из «Генгама» в «Боруссию» из Менхенгладбаха

Матч ТВ10:54

Сын Тюрама перешел в гладбахскую «Боруссию»

Sports.ru11:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Экономика

ЦБ рассказал про мошенническую схему с ОСАГО на Дальнем Востоке

Мошенники на Дальнем Востоке предлагают гражданам доплатить за внесение персональных данных в анкету при оформлении ОСАГО.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 15:21
Политика

Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:52
Политика

Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 16:51
Общество

В Москве начался митинг против строительства Юго-Восточной хорды

Обновлено в 13:01
Экономика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Спорт

Рапиристки России завоевали золото чемпионата мира по фехтованию

Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.
Обновлено в 15:04
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой

В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
Обновлено в 13:19
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково

Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено в 11:39
Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Политика

МИД РФ прокомментировал результаты выборов в Раду

Дипведомство считает, что украинский народ устал от политики запугивания и террора предыдущих властей МИД РФ считает, что украинский народ устал от политики запугивания и террора предыдущих властей, о чем свидетельствуют результаты выборов в Верховную раду.
Обновлено в 12:26
Политика

МИД Турции признал превосходство С-400 над американскими Patriot

Обновлено в 04:42
Технологии

Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено

«НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» завершило производство двигателей для ракет-носителей «Протон-М».
Обновлено в 12:39
Политика

Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 05:55
Общество

Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций

Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Цирковая гимнастка сорвалась с высоты в Москве

В Москве упала с высоты воздушная гимнастка. По некоторым данным, в результате падения с высоты двух метров она повредила ребро.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве

Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
Обновлено в 07:09
Кино

«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мире

Как сообщает студия Marvel, блокбастер «Мстители: Финал» опередил «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции).
Обновлено вчера в 05:10
Футбол

Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»

Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
Обновлено в 07:07
Общество

Защита Коротышки подала апелляцию на его приговор

По данным американских СМИ, адвокат наркобарона Марк Ферних подал апелляцию уже на следующий день после приговора, передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:02
Политика

Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы

Обновлено в 15:35
Армия и оружие

Bloomberg узнал о секретной операции Пентагона в районе Вашингтона

Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, округ Колумбия, с привлечением вертолетов Black Hawk и военнослужащих как действующего, так и резервного состава.
Обновлено в 16:06
Политика

ЦИК Украины обработал треть протоколов

Центризбирком Украины опубликовал промежуточные результаты выборов в Верховную раду по результатам обработки трети протоколов.
Обновлено в 00:42
Наука

ImageNet-A: датасет, не подвластный искусственному интеллекту

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли собрали датасет из почти восьми тысяч картинок, при распознавании которых нейросети ошибаются в 98 случаях из 100.
Обновлено 20 июля в 18:10
Спорт

В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах

В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 12:00
Политика

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
Обновлено в 02:28
ещё по теме
Лилиан Тюрам
Французский футболист
Французский футболист, защитник. Завершил карьеру в 2008 году из-за проблем с сердцем.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маркус Тюрам
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Генгам». Сын Лилиана Тюрама.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное