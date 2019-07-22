Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Нападающий подписал четырехлетний контракт с "Боруссией".

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Политика Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщает организация.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.

Футбол Экс-футболистка «Ювентуса»: «Нам запрещали комментировать обвинения в адрес Роналду в изнасиловании» Экс-футболистка «Ювентуса» Петронелла Экрот заявила, что руководство туринского клуба запрещало игрокам и работникам клуба комментировать обвинения в адрес Криштиану Роналду в изнасиловании.

Общество Фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек Двадцатый рок-фестиваль "Нашествие", который прошел с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово в Тверской области, посетили порядка 200 тысяч человек.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Экономика Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Технологии Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» завершило производство двигателей для ракет-носителей «Протон-М».

Общество ФСИН попросил повысить зарплату сотрудникам младшего и среднего звена Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит Минфин РФ выделить дополнительное финансирование для повышения зарплат сотрудникам младшего и среднего звена.

Армия и оружие Раскрыто тайное военное соглашение Китая Китай заключил тайное соглашение с Камбоджей, согласно которому китайская армия получит исключительно право пользоваться военно-морской базой Реам в Сиамском заливе.

Политика Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.

Гаджеты Смартфоны Honor 9X и 9X Pro получат жидкостное охлаждение Huawei опубликовала новый рекламный тизер смартфонов Honor 9X и 9X Pro, в котором сообщает, что новинки получат «киберспортивную» жидкостную систему охлаждения.

Гаджеты На российский рынок смартфонов возвращается компания Lenovo Китайским брендом Lenovo принято решение вернуться со своими смартфонами на рынок России.

Политика Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".

Политика МИД России прокомментировал выборы на Украине Результаты парламентских выборов на Украине говорят об усталости народа страны от политики запугивания и террора, следует из комментария МИД России.

Политика Путин отменил санкции России против Эритреи Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.

Футбол Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо» Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.

Шоу-бизнес Отец Децла почтил память сына в день его рождения Родители скорбят по покойному сыну в день его рождения. Александр Толмацкий посвятил в Instagram трогательный пост рэперу.

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.