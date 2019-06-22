Футбол
Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубеМатч ТВ 15:06
Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс». Об этом рассказал бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:26, Вашингтон
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