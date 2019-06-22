Футбол

Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубеМатч ТВ 15:06

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Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс». Об этом рассказал бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.
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Руслан Нигматуллин рассказал, где играет сын Ильи Ковальчука. Вас это удивит

Спорт-Экспресс14:43

Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе

Матч ТВ15:06

Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе

Sportbox.RU15:06

Сын хоккеиста сборной России Ковальчука потренировался в бразильской футбольной команде

Sport24.ru14:44
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Руслан Нигматулин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Участник чемпионата мира 2002 в составе сборной России по футболу. В настоящее время телеведущий, DJ, ведущий мероприятий.
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