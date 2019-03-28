Футбол
Сын Киркорова прошел отбор в академию «Барселоны»РИА Новости 12:58
Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел отбор в футбольную академию "Барселоны", которая находится в Москве.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Политика
Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Политика
Коломойский попал в базу «Миротворца»
Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:30
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Политика
США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой
Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Политика
Кремль ответил на требование Трампа уйти из Венесуэлы
В среду, 27 марта, Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу и прекратить поддержку президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 12:59
Общество
Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла
Обновлено в 03:15
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Политика
МИД РФ сообщил, что Россия сделает с Украиной после выборов президента
«Кого выберут, с тем будем работать», — сказала Мария Захарова, отвечая на вопрос о наличии среди кандидатов в украинские президенты кто-то, способный нормализовать отношения с Россией.
Обновлено в 09:28
Происшествия
На севере Италии столкнулись два поезда: 50 пострадавших
Обновлено в 16:26
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Авто
В России начались продажи обновленного Honda Pilot
В России начались продажи обновленного кроссовера Pilot.
Обновлено в 09:54
Политика
В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit
Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено в 16:32
Политика
Зеленский не задекларировал виллу в Италии
Обновлено в 11:59
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Правительство Венесуэлы запретило спикеру Национального собрания, лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 15:42
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35
Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Футбол
Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Дагестане завели уголовное дело на сотрудников Пенсионного фонда
В отношении должностных лиц Пенсионного фонда по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Обновлено в 14:08
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Здоровье
Новейшие препараты от рака начнут применять в Москве с 1 апреля
В столице с 1 апреля текущего года от шести видов рака начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Обновлено в 09:59