Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»Спорт-Экспресс 11:37

Футбол «Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу «Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.

Армия и оружие Зачем корабли НАТО вошли в Черное море Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Происшествия Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Происшествия Центральная мечеть Лондона оцеплена полицией По информации британских СМИ, Центральная мечеть Лондона оцеплена вооруженной полицией, правоохранители ведут поиски подозреваемого, ранившему ножом человека неподалеку от нее.

Шоу-бизнес Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.

Происшествия В Вашингтоне перевернувшийся бензовоз парализовал движение на окружной ДТП случилось на мосту через реку Потомак, соединяющем штаты Мэриленд и Виргиния Перевернувшийся бензовоз парализовал движение транспорта в Вашингтоне и его окрестностях, сообщает РИА Новости.

Происшествия Пассажирский лайнер Air Canada попал в стаю птиц и повредил двигатель Лайнер авиакомпании Air Canada при заходе на посадку попал в стаю птиц. Инцидент произошел в ночь на четверг в аэропорту Оттавы.

Политика Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.

Политика Коломойский: Порошенко создал провокацию в Керченском проливе Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил вину за инцидент в Керченском проливе на президента Украины Петра Порошенко.

Происшествия Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".

Политика Дальневосточные губернаторы прокомментировали задержание Ишаева Губернаторы Дальневосточного федерального округа прокомментировали сообщения о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Шоу-бизнес Егор Крид опроверг информацию о своем уходе из Black Star Пока все ждали официального заявления лейбла, ранее опровергавшего все слухи об уходе из компании своего ведущего артиста, на связь с обеспокоенными поклонниками вышел сам Егор Крид.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Политика В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.

Культура «Копия» картины Боттичелли оказалась оригиналом Британские реставраторы определили, что ранее считавшаяся репликой картина мастера живописи второй половины XV века Сандро Боттичелли "Мадонна с гранатом" была написана в мастерской художника во Флоренции.

Наука Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.

Авто Почему Ford закрывает производство в России Предприятие Ford Sollers объявило о прекращении производства легковых автомобилей в России с июля 2019 года, а также о продаже автомобильных заводов в Набережных Челнах и Всеволожске и завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" Модели Ford не относились к числу самых востребованных и удачных, собственно, из-за этого у них и были такие низкие продажи.

Политика Президент Чехии разочарован отказом Украины договориться с РФ по Крыму Как сообщает пражский телеканал Barrandov, президент Чехии Милош Земан высказал сожаления по поводу нежелания властей Украины договориться с Россией о получении компенсации за полуостров Крым.

Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста Версия следствия, что Абызов руководил преступным сообществом, строится на материалах прослушки телефонных переговоров (ПТП) между ним и гендиректором подконтрольной ему компании «Ру Ком» Николаем Степановым, следовало из материалов, которые были оглашены 27 марта в Басманном суде во время ареста Абызова.

Политика Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.

Шоу-бизнес Кети Топурия рассказала о причинах расставания с Гуфом Еще в конце прошлого года стало известно о расставании певицы Кети Топурия и репера Гуфа.

Общество «Не мы для народа, а народ для нас»: председатель сахалинского арбитражного суда запутался в формулировках правосудия Председатель Сахалинского арбитражного суда Александр Шилов, выступая 28 марта с отчетным докладом на итоговой конференции судей, намеревался, очевидно, показать высший пилотаж ораторского искусства, украсив свою речь цитатами о правосудии.