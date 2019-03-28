Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»Eurosport.ru 11:48

В семье музыканта подрастает футбольный талант. Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.

Армия и оружие Иван Приходько: ДНР полностью контролирует территорию Горловки Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Игры Gearbox анонсировала Borderlands 3 и показала первый трейлер На бостонской конференции PAX East 2019 студия Gearbox анонсировала Borderlands 3, находящуюся в разработке уже больше пяти лет.

Армия и оружие Зачем корабли НАТО вошли в Черное море Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.

Экономика Расходы россиян на каршеринг превысили миллиард рублей Совокупный объем расходов на каршеринг в России в январе 2019 года превысил миллиард рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Сбербанка.

Политика Закон о фейковых новостях вступил в силу в России В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.

Политика Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции "За августовскими манипуляциями 2018 года на валютном рынке Турции стоят попытки ряда стран Запада, главным образом США, оказать давление на Анкару", - заявил Эрдоган.

Политика США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.

Общество Абызова поместили в камеру без горячей воды и телевизора Бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов помещен в картантин в пустую двухместную камеру.

Армия и оружие Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25 Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Шоу-бизнес Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.

Политика Хуану Гуайдо запрещено занимать госпосты в Венесуэле В течение ближайших 15 лет лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо запрещено занимать государственные посты.

Шоу-бизнес Кети Топурия назвала причины расставания с Гуфом Недавно стало известно о том, что яркая пара — Кети Топурия и Гуф — все-таки распалась.

Общество ОНФ разовьет паллиативную помощь в 25 регионах Общероссийский народный фронт запустил проект по развитию паллиативной помощи «Регион заботы», сообщила пресс-служба организации.

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.

Происшествия Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".

Футбол Президент «Зенита»: выделим помещение для музея фанатов на стадионе "На стадионе будет выделено помещение для музея фанатского движения, фанатам останется только наполнить его", - сказал Медведев.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.