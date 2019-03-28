Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»Eurosport.ru вчера в 11:48

В семье музыканта подрастает футбольный талант. Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
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Тренер академии «Барселоны» в России оценил футбольные качества сына Киркорова

Sport24.ruвчера в 14:25

Сын Киркорова прошел отбор в академию «Барселоны»

РИА Новостивчера в 12:58

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Eurosport.ruвчера в 11:48

Сын Киркорова стал игроком академии «Барселоны»

Евро-футбол.рувчера в 11:22

Barca Academy продолжает отбор юных футболистов для бесплатного обучения

Чемпионатвчера в 11:59

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны» в Москве

Sports.ruвчера в 12:13

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Спорт-Экспрессвчера в 11:37
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Религия

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Душевнобольная москвичка месяц прятала в квартире труп сына

Труп 28-летнего мужчины месяц пролежал в квартире, где все это время находилась его душевнобольная мать.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море

Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 02:51
Культура

Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику

Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

Ледокол «Илья Муромец» из Баренцева моря перешел в Белое

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» совершил переход из акватории Баренцева моря в Белое.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

Около 50 человек пострадали при столкновении поездов в Италии

Обновлено вчера в 18:33
Экономика

Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах

В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Костенко осыпал любимую комплиментами

Анастасии Костенко сегодня исполнилось 25 лет. «Вице-мисс Россия» 2014 получила поздравление от мужа Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 03:05
Экономика

«Россети» сменили главу «МРСК Сибири»

Первый заместитель гендиректора «МРСК Сибири» Павел Акилин назначен исполняющим обязанности руководителя компании, говорится в релизе структуры «Россетей».
Обновлено в 02:48
Авто

Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России

Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Технологии

Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку

Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку Банк России зафиксировал в последние месяцы резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков.
Обновлено вчера в 18:24
Хоккей

Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом» в Балашихе

Хоккеисты «Салавата Юлаева» сегодня вступят в борьбу полуфинала Кубка Гагарина. Команда накануне вечером улетела в подмосковную Балашиху.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Новейший ЗРК «Сосна» успешно испытали

Обновлено в 02:29
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо в течение 15 лет занимать госпосты

Власти Венесуэлы полагают, что Гуайдо подделал свою декларацию, а средства получал от «международных инстанций».
Обновлено вчера в 19:00
Энергетика

Минэнерго считает нецелесообразным дополнительное повышение НДПИ для нефтяников

Минэнерго РФ считает нецелесообразным дополнительное повышение НДПИ для нефтяных компаний с целью компенсации изменения демпфирующего механизма в рамках налогового манёвра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 02:34
Политика

Дело в отношении ближайшего окружения Порошенко открыто незаконно

Генпрокуратура Украины заявила о ряде процессуальных нарушений при возбуждении дела в отношении ближайшего окружения президента страны Петра Порошенко о соучастии в хищениях миллиардов гривен.
Обновлено вчера в 16:16
Общество

Минтруд предложил доплачивать россиянам за неудобный график, пишут СМИ

Предполагается, что специалисты предложат методики оценки повышенной нагрузки на здоровье сотрудников, чтобы впоследствии обязать работодателей учитывать ее влияние наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.
Обновлено в 02:48
Авто

В России стартовали продажи новой Honda Pilot

Обновлено в 01:12
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Катерина Шпица в студии «Вечернего Урганта» вспомнила, как в детстве доила козу

В студии речь зашла о детстве звезды, которое она провела на Украине. Шпица рассказала, что в юности помогала соседке доить козу.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Обновлено в 02:13
Политика

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Общество

Роспотребнадзор выявил 159 партий небезопасной продукции за неделю

"Только за период с 22.03.2019 по 28.03.2019 в ГИР ЗПП (профильный реестр) внесены сведения о 159 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 20 субъектах РФ, в том числе управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Коломойский назвал виновного в провокации в Черном море

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

В США внесен проект о запрете поставок F-35 Турции из-за С-400

Обновлено вчера в 17:57
Политика

Французский министр заявил, что Париж отказывается подчиняться США

Франция отказывается подчиняться (США и Китаю – прим. ред.).
Обновлено в 00:52
Политика

Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов

В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Новейший военный Ил-112В получил разрешение на полет

Методический совет разрешил начать летные испытания новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо

Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Филипп Киркоров
Исполнитель
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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