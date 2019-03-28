Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»Eurosport.ru вчера в 11:48
В семье музыканта подрастает футбольный талант. Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
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Тренер академии «Барселоны» в России оценил футбольные качества сына Киркорова
Sport24.ruвчера в 14:25
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
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