Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериалеКавказ Пост 03:49
В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни. В кадре Адам Кадыров обучается фехтованию на деревянных мечах. Турецкий сериал «Воскресший Эртугрул» рассказывает историю из 18 века.
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Р. Кадыров: «Сериал „Эртугрул“ стал прекрасным противовесом голливудским боевикам»
Чеченская Республика Сегодня12:59
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Общество
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
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Сын знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова Александр стал генеральным директором нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».
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Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
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Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
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Обновлено в 09:04
Общество
В Дагестане объявили пять выходных дней в честь праздника Ураза-байрам
Выходными днями объявлены 5, 6 и 7 июня 2019 года.
Обновлено в 09:51
Футбол
«Спартак» выйдет из отпуска 15 июня
"Спартак" выйдет из отпуска 15 июня, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено 28 мая в 11:47
Экономика
В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет
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Обновлено в 04:13
Политика
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Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Авто
Ferrari показала новый суперкар SF90 Stradale
Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Футбол
«Чеховские медведи» сравняли счет в финальной серии ЧР
Во втором матче финала чемпионата России по гандболу среди мужчин Чеховские медведи обыграли Спартак 32:31 (2ОТ).
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Политика
Украина ведет «две войны», заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с сенатором США Робертом Портманом, что его страна ведет две войны: с Россией и с внутренней коррупцией.
Обновлено в 16:04
Здоровье
Как развивают моногорода в Нижегородской области
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Обновлено вчера в 06:10
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Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
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Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
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Запрещенные в России талибы пообещали России не нападать на Россию
В начале февраля глава делегации талибов в Москве Мохаммад Аббас Станикзай в беседе с журналистами заявил, что талибы также не намерены захватывать силой весь Афганистан.
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Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Политика
Украинская Рада обеспокоилась положением коренных народов России
Депутаты Рады после трех неудачных попыток все же проголосовали за обращение в международные организации с осуждением внутренней политики Москвы в отношении коренных народов.
Обновлено в 08:41