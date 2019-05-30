Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериалеКавказ Пост 03:49

В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни. В кадре Адам Кадыров обучается фехтованию на деревянных мечах. Турецкий сериал «Воскресший Эртугрул» рассказывает историю из 18 века.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сын главы Чечни Адам Кадыров снялся в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул»

Эхо Москвы15:31

Сын Кадырова снялся в турецком сериале. Его смотрят Эрдоган и Мадуро, а главе Чечни он не нравился, потому что там «очень много предательства»

Дождь15:00

В Чечне объяснили, как сын Кадырова получил роль в сериале

URA.Ru08:41

Р. Кадыров: «Сериал „Эртугрул“ стал прекрасным противовесом голливудским боевикам»

Чеченская Республика Сегодня12:59

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

РИА Новости07:34

Сын Кадырова пошел в актеры. Он снялся в сериале «Воскресший Эртугрул»

Фонтанка.Ру07:28

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Интерфакс06:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Обновлено в 15:34
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено в 16:47
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Путешествия

Конюхов раскрыл сроки продолжения кругосветки на весельной лодке

Обновлено в 15:21
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
Обновлено в 09:36
Политика

В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным

Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости

Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено в 15:00
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:24
Общество

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Хоккей

Сын Валерия Харламова назначен гендиректором ХК «Торпедо»

Сын знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова Александр стал генеральным директором нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».
Обновлено в 12:56
Космос

NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса

Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Игры

На сайте Larian Studios появился возможный тизер Baldur’s Gate III

Обновлено в 13:53
Общество

В Дагестане объявили пять выходных дней в честь праздника Ураза-байрам

Выходными днями объявлены 5, 6 и 7 июня 2019 года.
Обновлено в 09:51
Футбол

«Спартак» выйдет из отпуска 15 июня

"Спартак" выйдет из отпуска 15 июня, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено 28 мая в 11:47
Экономика

В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет

В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Политика

Стал известен сменивший Нила Ушакова мэр Риги

Ранее стало известно, что отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП.
Обновлено в 14:54
Наука

Ученые назвали сокращающие жизнь продукты

Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Авто

Ferrari показала новый суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Футбол

«Чеховские медведи» сравняли счет в финальной серии ЧР

Во втором матче финала чемпионата России по гандболу среди мужчин Чеховские медведи обыграли Спартак 32:31 (2ОТ).
Обновлено в 16:24
Политика

Украина ведет «две войны», заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с сенатором США Робертом Портманом, что его страна ведет две войны: с Россией и с внутренней коррупцией.
Обновлено в 16:04
Здоровье

Как развивают моногорода в Нижегородской области

Моногородов в Нижегородской области, где население еще сильно зависит от градообразующих предприятий, становится все меньше.
Обновлено вчера в 06:10
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Политика

Запрещенные в России талибы пообещали России не нападать на Россию

В начале февраля глава делегации талибов в Москве Мохаммад Аббас Станикзай в беседе с журналистами заявил, что талибы также не намерены захватывать силой весь Афганистан.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Политика

Украинская Рада обеспокоилась положением коренных народов России

Депутаты Рады после трех неудачных попыток все же проголосовали за обращение в международные организации с осуждением внутренней политики Москвы в отношении коренных народов.
Обновлено в 08:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Воскресший Эртугрул
Diriliş Ertuğrul, сериал, 2014–2019
Сериал унесет зрителей в глубину истории, когда начала формироваться Великая Османская империя и расскажет о жизни Эртугрула, отца Османа I. Эртугрул был лидером клана тюрок-огузов из рода Кайы и прибыл в Анатолию из Мерва (Туркменистана) с 400 всадниками, чтобы помочь сельджукам Рума против византийцев. Эртугрул по праву считается отцом Османской империи. Этот воин благодаря своей храбрости, терпению и упорству начал великие завоевания, которые впоследствии сформировали Османскую империю. За время своего правления ему удалось завоевать всю западную часть Малой Азии, а его поколения правили империей на протяжении шести веков. Сериал расскажет о великом переселении, о завоевании новых земель, об исторических походах и, конечно же, о любви.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное