Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериалеИнтерфакс 06:46

Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
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Сын главы Чечни Адам Кадыров снялся в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул»

Эхо Москвы15:31

Сын Кадырова снялся в турецком сериале. Его смотрят Эрдоган и Мадуро, а главе Чечни он не нравился, потому что там «очень много предательства»

Дождь15:00

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Интерфакс06:46

В Чечне объяснили, как сын Кадырова получил роль в сериале

URA.Ru08:41

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

РИА Новости07:34

Сын Кадырова пошел в актеры. Он снялся в сериале «Воскресший Эртугрул»

Фонтанка.Ру07:28

Р. Кадыров: «Сериал „Эртугрул“ стал прекрасным противовесом голливудским боевикам»

Чеченская Республика Сегодня12:59
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
Происшествия

В Кабардино-Балкарии по делу о взятках задержаны 12 полицейских

В Кабардино-Балкарии по делу о получении взятки задержаны 12 сотрудников республиканского МВД, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 13:04
Музыка

Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено в 12:23
Культура

В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены

Обновлено в 19:29
Армия и оружие

Новейший минный тральщик спустили на воду в Петербурге

Речь не столько о строительстве. кстати, заложен корабль был в 2017 году, и спустя два года его спускают на воду.
Обновлено в 06:27
Экономика

Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд

Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено в 17:12
Культура

Участники ПМЭФ смогут посетить три выставки на борту ледокола «Красин»

К открытию Петербургского международного форума на борту музея-ледокола «Красин» откроют сразу три выставки.
Обновлено в 11:57
Интернет

В Chrome перестанут работать эффективные блокировщики рекламы

Компания Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin.
Обновлено вчера в 23:18
Теннис

Тим вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

В третьем круге Ролан Гаррос Тим сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом.
Обновлено в 07:43
Политика

Кремль обеспокоен падением доходов россиян

В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов граждан, и этот процесс вызывает обеспокоенность госструктур, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:09
Политика

Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено в 09:26
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Кино

Съемки «Ведьмака» от Netflix уже закончились

Несколько часов назад шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич объявила в своем твиттере, что съемки первого сезона наконец-то завершились.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Актер Иван Краско заявил, что не собирается в дом престарелых

Обновлено в 13:26
Футбол

Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Происшествия

Российского сотрудника миссии ООН отправили в больницу в Белграде

Раненного в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова отправили в одну из больниц Белграда.
Обновлено в 08:24
Политика

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

Обновлено в 14:11
Авто

Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ

Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.
Обновлено в 12:39
Политика

Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков

Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.
Обновлено в 09:45
Космос

Космический грузовик Dragon вернется с МКС на Землю в понедельник

"Корабль Dragon компании SpaceX с более чем 4,2 тысячи фунтов ценных научных экспериментов (1,9 тонны) на борту должен вернуться на Землю с МКС в понедельник 3 июня", - сообщило американское космическое ведомство.
Обновлено в 16:57
Экономика

«Росатом» прогнозирует рост риска для зарубежных проектов из-за санкций

Продолжение действия западных санкций в отношении России увеличивает политический риск для зарубежных проектов госкорпорации "Росатом", говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) за 2018 год.
Обновлено в 17:17
Политика

США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики

Из-за непрекращающегося потока мигрантов США решили ввести пошлины в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 19:49
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»

Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой.
Обновлено в 19:44
Политика

Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Происшествия

На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Обновлено в 18:20
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено в 13:32
Политика

В Австрии впервые канцлером стала женщина

Результатом политического кризиса в Австрии стало назначение на должность канцлера страны Бригитты Бирляйн.
Обновлено в 15:57
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Кино

Финал «Темного Феникса» пересняли из-за плагиата

Обновлено в 05:38
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Наука

Назван опасный для сердца напиток

Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
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Воскресший Эртугрул
Diriliş Ertuğrul, сериал, 2014–2019
Сериал унесет зрителей в глубину истории, когда начала формироваться Великая Османская империя и расскажет о жизни Эртугрула, отца Османа I. Эртугрул был лидером клана тюрок-огузов из рода Кайы и прибыл в Анатолию из Мерва (Туркменистана) с 400 всадниками, чтобы помочь сельджукам Рума против византийцев. Эртугрул по праву считается отцом Османской империи. Этот воин благодаря своей храбрости, терпению и упорству начал великие завоевания, которые впоследствии сформировали Османскую империю. За время своего правления ему удалось завоевать всю западную часть Малой Азии, а его поколения правили империей на протяжении шести веков. Сериал расскажет о великом переселении, о завоевании новых земель, об исторических походах и, конечно же, о любви.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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